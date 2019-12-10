نائب رئيس البرازيل يحضر مراسم أداء زعيم الأرجنتين الجديد اليمين الدستورية

أعلنت الرئاسة البرازيلية، عزمها إرسال نائب رئيس البلاد، هاملتون موراو، لحضور مراسم أداء الرئيس الأرجنتيني المنتخب، ألبرتو فرنانديز، اليمين الدستورية غدا، اليوم الثلاثاء.



وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم أن هذه الخطوة تأتي عقب تصريحات الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، بأنه لن يحضر المراسم ولن يرسل ممثلًا حكوميًا كبيرًا.



يُشار إلى أن هيئة الانتخابات الأرجنتينية، قد أعلنت، أواخر أكتوبر الماضي، فوز مرشح اليسار البيروني، ألبرتو فرنانديز، في الانتخابات الرئاسية، ليتغلب على خصمه الرئيس الليبرالي المنتهية ولايته ماوريسيو ماكري.



وفاز فرنانديز من الجولة الأولى بحصوله على 46.36% من الأصوات، بينما حصل ماكري على 41.22% بالاستناد إلى نتائج جزئية شملت 75% من الأصوات.