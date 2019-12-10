إنجي المقدم: كان نفسي أبقى مرشدة سياحية وفشلت في دراسة الآثار

كشفت الفنانة إنجي المقدم، عن حلم حياتها، قائلة: "كان نفسى أبقى مرشدة سياحية لأنى بحب هذه المهنة جدًا، وكمان بحب السياحة والسفر".



وأضافت إنجي المقدم، خلال حوارها مع عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار، وبالفعل دخلت الجامعة الأمريكية قسم آثار، ولقيت الموضوع صعب جدًا، وفشلت في أول اختبار فقررت الابتعاد.



وفى سياق مختلف أكدت الفنانة إنجي المقدم، أن دور صفية في مسلسل ولد الغلابة كان من أصعب الأدوار التي قامت بها.



وأشارت إنجي المقدم، إلى أن اللكنة الصعيدية كانت بالنسبة لها صعبة جدًا، وكذلك حدة شخصية صفية التى تمثل المرأة الصعيدية القوية.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة انجى المقدم كان مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من إياد نصار، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، والمسلسل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.