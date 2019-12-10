إنجي المقدم: أبويا وأمي كانا متناقضين.. ومراهقتي كانت صعبة| فيديو

روت الفنانة إنجي المقدم، تفاصيل من طفولتها، قائلة: "أنا بنت وحيدة، وتأثرت كثيرا بانفصال والدي ووالدتي وأنا عندى ١٤ سنة".
وأضافت إنجي المقدم، خلال حوارها مع الإعلامى عمرو الليثي، مقدم برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار: "والديَّ كانا متحضرين جدًا في الطلاق، وكانا دائما يتكلمان عن الموضوعات التي تهمني".
وأشارت إنجي المقدم، إلى أن والدها تزوج بأخرى، لكن والدتها رفضت الزواج من أجل تربيتها، معلقة: "كان نفسى يبقى عندى إخوات".
وتابعت إنجي المقدم: "كنت طفلة مهيبرة، وأمي وأبويا كانا متناقضين، وهو ما جعل فترة المراهقة فى غاية الصعوبة".
وأضافت إنجي المقدم، خلال حوارها مع الإعلامى عمرو الليثي، مقدم برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار: "والديَّ كانا متحضرين جدًا في الطلاق، وكانا دائما يتكلمان عن الموضوعات التي تهمني".
وأشارت إنجي المقدم، إلى أن والدها تزوج بأخرى، لكن والدتها رفضت الزواج من أجل تربيتها، معلقة: "كان نفسى يبقى عندى إخوات".
وتابعت إنجي المقدم: "كنت طفلة مهيبرة، وأمي وأبويا كانا متناقضين، وهو ما جعل فترة المراهقة فى غاية الصعوبة".