إنجي المقدم: أبويا وأمي كانا متناقضين.. ومراهقتي كانت صعبة| فيديو

روت الفنانة إنجي المقدم، تفاصيل من طفولتها، قائلة: "أنا بنت وحيدة، وتأثرت كثيرا بانفصال والدي ووالدتي وأنا عندى ١٤ سنة".



وأضافت إنجي المقدم، خلال حوارها مع الإعلامى عمرو الليثي، مقدم برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار: "والديَّ كانا متحضرين جدًا في الطلاق، وكانا دائما يتكلمان عن الموضوعات التي تهمني".



وأشارت إنجي المقدم، إلى أن والدها تزوج بأخرى، لكن والدتها رفضت الزواج من أجل تربيتها، معلقة: "كان نفسى يبقى عندى إخوات".



وتابعت إنجي المقدم: "كنت طفلة مهيبرة، وأمي وأبويا كانا متناقضين، وهو ما جعل فترة المراهقة فى غاية الصعوبة".



