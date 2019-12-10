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توك شو

إنجي المقدم: أبويا وأمي كانا متناقضين.. ومراهقتي كانت صعبة| فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:35 ص
إنجى المقدم
إنجى المقدم
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روت الفنانة إنجي المقدم، تفاصيل من طفولتها، قائلة: "أنا بنت وحيدة، وتأثرت كثيرا بانفصال والدي ووالدتي وأنا عندى ١٤ سنة".

وأضافت إنجي المقدم، خلال حوارها مع الإعلامى عمرو الليثي، مقدم برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار: "والديَّ كانا متحضرين جدًا في الطلاق، وكانا دائما يتكلمان عن الموضوعات التي تهمني".

وأشارت إنجي المقدم، إلى أن والدها تزوج بأخرى، لكن والدتها رفضت الزواج من أجل تربيتها، معلقة: "كان نفسى يبقى عندى إخوات".

وتابعت إنجي المقدم: "كنت طفلة مهيبرة، وأمي وأبويا كانا متناقضين، وهو ما جعل فترة المراهقة فى غاية الصعوبة".

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