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رياضة

شهاب الدين أحمد: أتمنى استكمال مسيرتي الناجحة في الاحتراف.. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:32 ص
شهاب الدين أحمد
شهاب الدين أحمد
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محمد رشاد
قال شهاب الدين أحمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البكيرية السعودي والنادي الأهلي السابق إنه يمتلك عروضًا خلال الفترة الحالية.

وقال شهاب الدين أحمد في تصريحات لفضائية صدى البلد: "لدي عدة عروض خلال الفترة الحالية أبرزهم من نادي المريخ السوداني وأندية سعودية أيضًا للانضمام لأحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير".

وتابع شهاب الدين أحمد: "قررت خوض تجربة الاحتراف في الفترة المقبلة، واستكمال مسيرتي الناجحة التي قدمتها مع البكيرية في الموسم الماضي".

شهاب الدين أحمد نجح في الصعود مع فريق البكيرية في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى السعودي.

واختتم شهاب الدين أحمد: "المفاوضات مع المريخ السوداني وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا، وسيتم حسم الأمور خلال الساعات القليلة المقبلة".
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