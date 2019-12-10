أحمد حسن: مباراة الزمالك وبيراميدز يصعب توقع نتيجتها.. فيديو

تحدث أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم الأسبق، عن مواجهة الزمالك وبيراميدز المقبلة في الدوري المصري.



وقال أحمد حسن، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الماتش" عبر فضائية "صدى البلد": "كنا نخلق دوافع دائمًا للاعبين عندما كنت مسئولًا في بيراميدز، لأن الفريق لم يكن لديه جمهور أو إعلام يسانده".



وأضاف أحمد حسن: "مواجهة الزمالك صعبة، ولكن ضغوط المباراة القادمة بالدوري أقل نسبيا من ضغوط مباريات الكأس على فريق بيراميدز".



وأوضح أحمد حسن،: "الفريقان لعبا أفضل مباراة الموسم المنقضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما".



واختتم أحمد حسن،: "بيراميدز يمر بمرحلة جيدة ولديه حلول عديدة، والزمالك أيضًا لديه مدرب جديد وعناصر وخبرات، ولكن يعاني من بعض الفقدان للثقة، وفي النهاية يبقى اسم كبير ويمتلك حلول كثيرة".