منى عطالله: قرار الدفع بالحكام السيدات في مباريات الرجال تأخر كثيرا.. فيديو

أبدت المُحكِّمَة منى عطالله، سعادتها بعد تحكيمها في مباراة الاتحاد السكندري والنصر دور الـ 32 لبطولة كأس مصر .



وأشارت المُحكِّمَة منى عطالله، خلال استضافتها في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحتوت عبر فضائية صدى البلد، إلى أن الدفع بالحكام السيدات قرار تأخر كثيرا، ولكنها سعيدة بتحقيق ذلك.



وأضافت المُحكِّمَة منى عطالله، أنها تم ضمها للقائمة الدولية منذ عام 2004 ولديها الكثير من الخبرات.



وتابعت المُحكِّمَة منى عطالله، أن جرأة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام كانت سببا في الدفع بالحكام السيدات في مباريات الرجال.



وأتمت المُحكِّمَة منى عطالله، أن الثقافة الرياضية في مصر قليلة من ناحية التعامل مع العنصر النسائي في مجال كرة القدم.