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رياضة

منى عطالله: نجاحي يفتح الباب لاستمرار العنصر النسائي في الدوري .. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
المحكمة منى عطالله
المحكمة منى عطالله
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محمد رشاد
أكدت المُحكِّمَة منى عطالله، أنها تحملت مسئولية الدفع بالحكام السيدات في مباريات الرجال، ونجاحها يفتح الباب أمام استمرار العنصر النسائي.

وقالت المُحكِّمَة منى عطالله، خلال حوارها ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحتوت عبر قناة صدى البلد: "والدي هو سبب دخولي لمجال التحكيم، وكان دائما يدعمني منذ اليوم الأول".

وأضافت المُحكِّمَة منى عطالله،: "اللاعبون في البداية كانوا يستغربون دخول العنصر النسائي في مجال كرة القدم، وواجهت ذلك في بدايتي بمجال التحكيم في الدرجة الثانية".

وأتمت المُحكِّمَة منى عطالله،: "حاليا لم أواجه مثل الظروف التي واجهتها في مشواري التحكيمي ببدايته، والوضع الآن أصبح أكثر نضوجا لدى اللاعبين".
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