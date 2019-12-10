يا فرحة ما تمت.. بركان يحرق عروسين في شهر العسل| صور

كان العروسان يرغبان في بدء حياة جديدة مليئة بالسعادة سويًا، دون أن يعكر صفوها مصائب أو أضرار، ولكن أمنيتهما لم تتحقق، فعندما كانا يستمتعان بأوقات رومانسية؛ انفجر بركان بالجزيرة التي يقضيان فيها شهر العسل.



وأصيب العروسان في شهر العسل عندما انفجر بركان قبالة ساحل نيوزيلندا، حيث كانت لورين أوري صاحبة الـ 32 عامًا، وزوجها ماثيو أوري 36 عامًا، يقضيان في جزيرة واكاري وايت، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقالت والدة العروس والتي تدعى "بربارة" إنها تلقت رسالة مقلقة من زوج ابنتها ماثيو، حيث أخبرها أن هناك انفجارا بركانيا أصابها بحروق شديدة، وأنهما سيحاولان الاتصال بهم هاتفيًا، ولكن التحدث وإجراء المكالمات الهاتفية أمرًا صعبًا، مشيرًا إلى أن يديه احترقت بشدة ويصعب عليه مسك الهاتف وإجراء المكالمات.



واختتم العريس رسالته بأنه تم نقله هو والعروس إلى المستشفى.



وزاد من قلق والدة العروس، بعد تلقيها الرسالة الوحيدة من زوج ابنتها، أكثر؛ عندما تواصل معها القائمون على الرحلة وأخبروها بأن العروسين لم يعودا إلى سفينتهما بعد وقوع البركان.



واتضح فيما بعد أن غياب العروسين؛ بسبب إجراء عملية جراحية خطيرة، وتقول والدة العروس:" أخبرتني ممثلة مستشفى أوكلاند أن لورين تجري عملية جراحية ، لأنها تعاني من حروق شديدة تغطي ما لا يقل عن 20 في المائة من جسدها، وكذلك ماثيو الذي غطت الحروق 80% من جسده".