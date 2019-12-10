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أخبار العالم

قرار عاجل من إسرائيل بشأن محافظ القدس

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:12 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
مَنَعَ وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي جلعاد آردان، مساء الاثنين، محافظ مدينة القدس، عدنان غيث، من عقد اجتماعات وندوات ونشاطات داخل مدينة القدس المحتلة لمدة 6 أشهر.

وبموجب القرار، تم منع غيث من جمع وتقديم مساعدات مالية للأفراد والمتضررين، وعدم عقد اجتماعات تنظيمية، أو القيام باجتماعات وندوات داخل القدس.

وكانت المخابرات الإسرائيلية قد اقتحمت منزل محافظ مدينة القدس، عدنان غيث، في بلدة سلوان وسط مدينة القدس، وسلمته القرار، واستدعاء للتحقيق في معتقل "المسكوبية" بالمدينة.

ويتعرض محافظ مدينة القدس، عدنان غيث، الممنوع من السفر للملاحقة المستمرة، وتم اعتقاله عدة مرات في الأشهر الماضية.

ويعتبر محافظ مدينة القدس، عدنان غيث، ممثل رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الإدارة العامة وأعلى سلطة في محافظته، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للسلطة ومرافق الخدمات والإنتاج في نطاق محافظته، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي يمنع فعليا أي مظهر فلسطيني سياسي أو سيادي في القدس.
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