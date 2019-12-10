إلهام شاهين: الراحلة شادية وقفت تصوير فيلم عشان أخلص امتحاناتي.. شاهد

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن تصرف إنساني صدر من الفنانة الراحلة شادية، خلال كواليس فيلم "لا تسألني من أنا"؛ حيث طلبت الفنانة الراحلة، من المخرج، تأجيل التصوير؛ حتى تنتهي إلهام شاهين من أداء امتحاناتها.



وقالت إلهام شاهين، خلال حوارها ببرنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الفنانة إسعاد يونس على شاشة "دي إم سي": " قلبي كان حيقف من الفرحة إني بمثّل قدام شادية، وإني بمثّل دور بنتها، وهي عندها حنان وأمومة تكفي الكون، وهي أم بجد، من أجمل وأرق النساء في الكون شادية".



ونوهت إلهام شاهين بعد ذلك، إلى مشاركتها في فيلم "الهلفوت" بطولة عادل إمام؛ بعد نجاحها في مسلسل "وقال البحر"، لافتة إلى أن الزعيم كان له فضل عليها في أن تصبح نجمة.