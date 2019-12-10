يحدث اليوم: رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية يزور الخرطوم

يشهد اليوم الثلاثاء، 10 من ديسمبر 2019، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:



- تفتتح غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة، بمدينة السادس من أكتوبر عقب تطويره، كما تطلق الوزيرة خلال الافتتاح، اللائحة التنفيذية لمراكز استضافة النساء.



- تنطلق في جوبا جولة جديدة من مفاوضات السلام السودانية، بين الحكومة، والجبهة الثورية (التي تضم جماعات مسلحة وكيانات سياسية)، و"الحركة الشعبية – قطاع الشمال – جناح عبد العزيز الحلو".



- تستضيف سلطنة عُمان الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول الأمراض غير السارية والصحة النفسية؛ وذلك بمشاركة أكثر من 150 دولة.



الرياض.. تستضيف مدينة الرياض أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



- يبدأ رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية زيارة رسمية إلى الخرطوم لتطوير العلاقات بين البلدين، والدفع بها إلى آفاق أرحب.



- تنطق محكمة "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة، بالحكم في قضية فساد مسؤولين سابقين كبار ورجال أعمال.



- يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في واشنطن لمناقشة "مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والثنائية".



- يفتتح مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقى، محاضرة عامة بعنوان "مراقبة الأرض وعلوم البيانات لمعالجة مصير النظم البيئية".