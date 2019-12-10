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توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10- 12- 2019 بالمحافظات

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:17 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة بالبلاد اليوم الثلاثاء 10- 12- 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 10-12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.

الصغرى العظمى

القاهرة 15 24

الإسكندرية 15 24

مطروح 14 24

بورسعيد 15 24

الإسماعيلية 12 25

السويس 14 25

العريش 13 24

رفح 12 24

طابا 11 23

شرم الشيخ 17 25

الغردقة 16 26

الفيوم 14 24

بنى سويف 13 24

أسيوط 10 25

الأقصر 12 25

أسوان 13 26

الوادى الجديد 10 26

حلايب 19 25
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