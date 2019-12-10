ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يناقش ملف الخدمات والمشروعات الجارى تنفيذها.. اليوم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:21 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، بمقر مجلس الوزراء.

ويناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

ويستعرض الاجتماع أيضا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

كما يشهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بمقر المجلس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. غدا

قرارات مجلس الوزراء.. نقل تبعية الروبيكى لـ هيئة التنمية الصناعية .. اعتماد توصيات فض منازعات الاستثمار وتعويضات المتعاقدين .. وتخصيص أرض لإقامة مشروع شباب مصر فى الغردقة

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. غدا

اليوم .. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا

اليوم .. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

ترشيحاتنا

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم

طلعت مصطفى العقارية رقم 1.. ولماذا؟

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10- 12- 2019 بالمحافظات

بـ الزي الرسمي.. منة فضالي عبر انستجرام

رافعة شعار تكامل الأشقاء ..السعودية تحتضن فعاليات القمة الخليجية الـ 40

بخسارة وزن ملحوظة.. رجاء الجداوي بـ إطلالة أنيقة في مؤتمر هاني البحيري

AdvertisementS

في ذكرى رحيل أبو العريف.. قصة وفاة غريب محمود المأساوية

ستاد الأهلي .. موعد انسحاب النادي من اتفاقية حق الانتفاع بـ ملعب السلام

تريند الفن | حكاية زوجة أحمد الفيشاوي مع محمد رمضان.. ابنة سعد الصغير تخطف الأنظار بجمالها.. وفاة مأساوية لـ غريب محمود

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10- 12- 2019 بالمحافظات

تعرفي إنك شبه عادل إمام؟.. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة

أول ظهور | جوهرة بعد الفيديو الإباحي.. طارق العريان بعد طلاقه من أصالة.. محمد عبده بعد شائعة وفاته

بـ جيب قصير.. شبيهة ياسمين صبري تستعرض جمالها عبر إنستجرام

فتحي سند مهاجما كهربا: الأستاذ فلسع من الزمالك وعمل فيلم عشان الفلوس

شاهد.. سعر خيالي لـ فستان سيرين عبد النور فى دبى.. تعرف على قيمته

بعد تشاجرها مع محمد سامي.. نسرين أمين مطلوبة على جوجل

مرض قاسي يحرم سيدة من لمس زوجها والتعامل مع الناس

الباز: يطالب بتحقيق في واقعة الهجوم على مسلسل ممالك النار بإذاعة القرآن الكريم | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رولزرويس فانتوم مصفحة للبيع ب 54.5 مليون جنيه.. صور

شاهد.. سعر خيالي لـ فستان سيرين عبد النور فى دبى.. تعرف على قيمته

عصرية وأنيقة.. شاهد إطلالات حليمة بولند في عيد ميلادها