برومو جديد لفيلم like a boss لـ سلمى حايك.. فيديو

طرحت شركة paramount pictures برومو جديدا لفيلم like a boss للنجمة العالمية سلمى حايك، وذلك منذ ساعات قليلة عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".



الفيلم من بطولة سلمى حايك وتيفاني حديش وروز بيرن، وإخراج ميغيل أرتيتا وكتبه سام بيتمان وآدم كول كيلي.



وتدور قصته عن محاولة فتاتين البحث عن ذاتيهما من خلال إنشاء شركة للتجميل، وبينما تعشق إحداهما العمل، تعشق الأخرى المال بشكل أكبر، ولكن تظهر امرأة غنية تسعى للسيطرة عليهما واستغلال أفكارهما لمصلحتها الشخصية.



ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي يوم ١٠ يناير ٢٠٢٠.