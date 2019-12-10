ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

برومو جديد لفيلم like a boss لـ سلمى حايك.. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:31 ص
فيلم like a boss
فيلم like a boss ل سلمى حايك
Advertisements
شروق إبراهيم
طرحت شركة paramount pictures برومو جديدا لفيلم like a boss للنجمة العالمية سلمى حايك، وذلك منذ ساعات قليلة عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

الفيلم من بطولة سلمى حايك وتيفاني حديش وروز بيرن، وإخراج ميغيل أرتيتا وكتبه سام بيتمان وآدم كول كيلي.

وتدور قصته عن محاولة فتاتين البحث عن ذاتيهما من خلال إنشاء شركة للتجميل، وبينما تعشق إحداهما العمل، تعشق الأخرى المال بشكل أكبر، ولكن تظهر امرأة غنية تسعى للسيطرة عليهما واستغلال أفكارهما لمصلحتها الشخصية.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي يوم ١٠ يناير ٢٠٢٠.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد برومو جديد لفيلم استدعاء ولي عمرو

بتطبيق سناب شات .. ابنة أحمد الفيشاوي في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

بـ جيب قصير.. شبيهة ياسمين صبري تستعرض جمالها عبر إنستجرام

قبل انطلاق عرض أزيائه.. 20 نجمة تألقن بفساتين هاني البحيري

هل الإفرازات المهبلية للمرأة تنقض الوضوء؟| دار الإفتاء تجيب

مفيش بينا بس خلاص.. مؤلف أغاني شعبان عبد الرحيم يرثيه بكلمات مؤثرة على الهواء.. شاهد

شهاب الدين أحمد: أتمنى استكمال مسيرتي الناجحة في الاحتراف.. فيديو

بخسارة وزن ملحوظة.. رجاء الجداوي بـ إطلالة أنيقة في مؤتمر هاني البحيري

AdvertisementS

في ذكرى رحيل أبو العريف.. قصة وفاة غريب محمود المأساوية

ستاد الأهلي .. موعد انسحاب النادي من اتفاقية حق الانتفاع بـ ملعب السلام

تريند الفن | حكاية زوجة أحمد الفيشاوي مع محمد رمضان.. ابنة سعد الصغير تخطف الأنظار بجمالها.. وفاة مأساوية لـ غريب محمود

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10- 12- 2019 بالمحافظات

تعرفي إنك شبه عادل إمام؟.. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة

أول ظهور | جوهرة بعد الفيديو الإباحي.. طارق العريان بعد طلاقه من أصالة.. محمد عبده بعد شائعة وفاته

بـ جيب قصير.. شبيهة ياسمين صبري تستعرض جمالها عبر إنستجرام

فتحي سند مهاجما كهربا: الأستاذ فلسع من الزمالك وعمل فيلم عشان الفلوس

شاهد.. سعر خيالي لـ فستان سيرين عبد النور فى دبى.. تعرف على قيمته

بعد تشاجرها مع محمد سامي.. نسرين أمين مطلوبة على جوجل

مرض قاسي يحرم سيدة من لمس زوجها والتعامل مع الناس

الباز: يطالب بتحقيق في واقعة الهجوم على مسلسل ممالك النار بإذاعة القرآن الكريم | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رولزرويس فانتوم مصفحة للبيع ب 54.5 مليون جنيه.. صور

شاهد.. سعر خيالي لـ فستان سيرين عبد النور فى دبى.. تعرف على قيمته

عصرية وأنيقة.. شاهد إطلالات حليمة بولند في عيد ميلادها