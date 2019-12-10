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سيارات

دراسة: الصناع الذين يتأخرون في التحول للسيارات الكهربائية ستتراجع قيمة أصولهم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:48 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشف تقرير حديث عن أن الشركات كثيفة الكربون ستفقد 43 في المائة من قيمتها بفضل السياسات الخاصة بمكافحة التغير المناخي بينما تشهد الشركات الأكثر تطورا زيادة في قيمتها بنسبة 33 في المائة.

جاء ذلك في إطار تقرير الاستثمار المدعوم من الأمم المتحدة والذي كشف عن أكثر الرابحين والخاسرين في القطاعات الكبرى نتيجة سياسات مكافحة تغير المناخ.

وأوضح التقرير أن شركات صناعة السيارات الأسرع تحولا لإنتاج السيارات الكهربائية على سبيل المثال من المتوقع أن تزيد قيمتها بنسبة 108 في المائة، بينما الصناع الذين يتأخرون في التحول للسيارات الكهربائية سوف يعانون من تراجع قيمة أصولهم.

وفي الوقت نفسه توقعت الدراسة أن تشهد أكبر الشركات العالمية المسجلة المنتجة للفحم تراجعا في قيمتها بنسبة 44 في المائة بينما تفقد أكبر عشر شركات للبترول 31 في المائة من قيمتها الحالية.

وعلى صعيد آخر فإن محطات الكهرباء صاحبة أقوى استراتيجية للتحول للطاقة المتجددة قد تشهد زيادة في قيمتها بنسبة 104% بينما يمكن أن يشهد المتقاعسون في هذا المجال فقدان ثلثى قيمتها.

وقد تشهد المناجم التي تنتج معادن لازمة من أجل التحول المطلوب لحماية المناخ زيادة في قيمتها بنسبة 54 % بينما المناجم التي لا تملك نصيبا كبيرا من المعادن الصديقة للبيئة تراجعت قيمتها بواقع النصف.
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