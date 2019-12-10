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فن

محسن منصور يكشف تفاصيل دوره في مسلسل الأخ الكبير.. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:03 م
صدى البلد
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ندى فكري - تصوير عز حسين
أقيم أمس العرض الخاص لفيلم "استدعاء ولي عمرو " بحضور أبطال الفيلم محمد عز، ومحمد لطفي، وصبري فواز وعدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان محسن منصور.

وقال محسن منصور، إنه سعيد بحضوره العرض الخاص للفيلم؛ لأنه يحب أن يشارك محمد لطفي وصبري فواز أصدقاء عمره نجاحهم، مضيفا: "ليس من الضروري مشاركتي في الفيلم معهم ولكن وجودي بينهم هو الاهم و سعيد بأول بطولة "محمد عز".

وأوضح محسن منصور، في تصريح خاص لصدي البلد: أنه يقوم بتصوير مسلسل "الأخ الكبير " وأقوم بشخصية "المعلم جمال " كبير الحاره بعيده نهائيا عن الشر وهو شخصيه طيبه ولديه أعراف وتقاليد واعتقد أنها اختفت في الشارع المصري وسعيد بتأديه هذا الدور وسيعرض المسلسل في نهايه شهر يناير.

وأضاف محسن، أنه سوف يعرض العرض الخاص لفيلمه " الهجام " في 7 يناير بطولة أحمد عبدالله محمود، وعمر الشناوي، ومحسن منصور، ونهى عابدين، ووائل عبدالعزيز، وغيرهم، وإخراج مرقص عادل.

يذكر أن آخر أعمال "محسن منصور " مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد.
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