بعد أزمتها مع محمد سامي.. أبرز إطلالات نسرين أمين بالكاجول والسواريه

تصدرت الفنانة نسرين أمين مؤشر البحث جوجل في مصر بعد تشاجرها مع المخرج محمد سامي على خلفية التصريحات التي أدلى بها في مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي.
وكانت تألقت نسرين الأمين في الفترة الاخيرة بإطلالات مختلفة وانيقة ومنها الكاجول والسواريه كما اتبعت بعض التغيرات في إطلالاتها من خلال الملابس الكلاسيك.
وكان آخر ظهور لنسرين صورة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإطلالة سوداء بسيطة من خلال ارتدائها بنطلون وحزام باللون الذهبي وبلوزة أنيقة مع تسريحة شعر غير متكلفة.
ويأتي ضمن إطلالات نسرين أمين المميزة ظهورها بالفساتين الكاجول القصيرة مع اختلاف الألوان، كما تعتمد دائما اطلالات مختلفة بظهورها بملابس كاجول بالبنطلون الجينز والتي شيرن الصيفي او القميص الجينز.
ونعرض لكم بعض اطلالات نسرين أمين التي تألقت بها مؤخرا ونالت إعجاب جمهورها وبعضها اثار الجدل.
وكانت تألقت نسرين الأمين في الفترة الاخيرة بإطلالات مختلفة وانيقة ومنها الكاجول والسواريه كما اتبعت بعض التغيرات في إطلالاتها من خلال الملابس الكلاسيك.
وكان آخر ظهور لنسرين صورة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإطلالة سوداء بسيطة من خلال ارتدائها بنطلون وحزام باللون الذهبي وبلوزة أنيقة مع تسريحة شعر غير متكلفة.
ويأتي ضمن إطلالات نسرين أمين المميزة ظهورها بالفساتين الكاجول القصيرة مع اختلاف الألوان، كما تعتمد دائما اطلالات مختلفة بظهورها بملابس كاجول بالبنطلون الجينز والتي شيرن الصيفي او القميص الجينز.
ونعرض لكم بعض اطلالات نسرين أمين التي تألقت بها مؤخرا ونالت إعجاب جمهورها وبعضها اثار الجدل.