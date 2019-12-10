إسرائيل تتوقع الحرب.. والجهاد تنفي طرح هدنة طويلة الأمد

نفى خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، صحة الأنباء التي تتداولها وسائل الإعلام عن تفاهمات أو الترتيب لهدنة طويلة مع الاحتلال.





وقال البطش: "لم يطرح في نقاشاتنا في القاهرة فكرة جزيرة عائمة في بحر غزة".





وأكد البطش أنه تم الحديث على ضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وخاصة على المشاركين في مسيرات العودة وضرورة تحقيق الوحدة وانهاء الانقسام وتحقيق الشراكة الوطنية ، مشددا ان المقاومة أكدت تمسكها بحق الرد على العدوان الإسرائيلي.





وأشار إلى أن الضجة المفتعلة هدفها ضرب الثقة في الصف الوطني وزيادة الإرباك داخل الصف الفلسطيني.





وأجرى وفد الجهاد الإسلامي مباحثات مطولة في القاهرة شملت لقاءات مع المخابرات المصرية وقيادة حركة حماس إضافة إلى عقد اجتماع للمكتب السياسي للحركة.





إضافة إلى ذلك، سمحت مصر لقادة الجهاد الإسلامي في غزة بمغادرة القاهرة للقيام بجولة في دول المنطقة، ومن المتوقع أن يزوروا إيران وسوريا ولبنان. وفقًا للمصادر ، تم منح أربعة مسؤولين عسكريين كبار ، سرايا القدس ، تصريحًا لمغادرة مصر إلى سوريا ، وربما من إيران. في الواقع





و أكد بعض المسؤولين أن الوفد سيواصل زيارته إلى إيران بعد زيارة القاهرة.





كما نفت حماس الحديث عن هدنة طويلة الاجل وان الحديث عن تهدئة مدتها 10 سنوات غير دقيق . من ناحية أخرى ، أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرًا أن هناك اتفاقًا طويل المدى مع حماس.





في غضون ذلك صرح مصدر أمني إسرائيلي رفيع، لموقع "والا" العبري، صباح اليوم الثلاثاء، أنه "في ظل الوضع الحالي، لا مناص من حملة عسكرية واسعة بقطاع غزة، لإعادة الردع".





وقال الموقع العبري، إن المستوى السياسي في إسرائيل حاليا، يقف أمام معضلة كبيرة بالنسبة لكيفية التعامل مع قطاع غزة، خصوصا في ظل الانتخابات، والانتقادات الداخلية بالغلاف وأن إسرائيل تتخبط باتخاذ القرار تجاه غزة، هل تواصل تقديم التسهيلات من أجل التهدئة، أو تضاعف الرد على اطلاق الصواريخ، أو تخرج لحملة عسكرية بالقطاع. وبحسب الموقع العبري، تشير تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، الى أن حماس معنية بالتهدئة، ولكنها لن تفعل شيئ لوقف إطلاق الصواريخ، سبب مهاجمة مواقعها. وأن الجيش الإسرائيلي يعتقد انه بدون تقديم بدائل اقتصادية لغزة، فمن المحتمل أن تتدهور الأوضاع الأمنية، وتؤدي لحملة عسكرية جديدة بغزة.



