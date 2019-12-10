التنظيم والإدارة يقدم الدعم الفني للأبنية التعليمية في مجالات تخطيط القوى العاملة

عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ورشة عمل لتقديم الدعم الفني في مجالات تخطيط القوى العاملة لعدد من العاملين في الهيئة العامة للأبنية التعليمية.





وذكر الجهاز في بيان له اليوم إن الهيئة سبق وتقدمت بطلب إلى الجهاز للقيام بتخطيط لجميع القوى العاملة بمقرها الرئيسي بالقاهرة وجميع فروعها البالغ عدد 27 فرعا على مستوى الجمهورية، إلى جانب تدريب عدد من كوادرها على آلية إعداد دراسة تخطيط القوى العاملة؛ مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من الإدارة المركزية لتخطيط القوي العاملة لتقديم الدعم الفني للهيئة.





يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالجهاز في تقديم الدعم الفني لكافة أجهزة الدولة وتحقيق دوره في حساب المقررات الوظيفية والوصول لمعدلات أداء لكافة العاملين بالجهاز الإداري يمكن الاعتماد عليها عند وضع مؤشرات تقييم أداء العاملين بالدولة في ضوء سعي الدولة للجهاز إداري كفء وفعال والمرتبة باستراتيجية الدولة ٢٠٣٠.



