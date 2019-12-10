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اقتصاد

التنظيم والإدارة يقدم الدعم الفني للأبنية التعليمية في مجالات تخطيط القوى العاملة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:15 ص
الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والادارة
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آية الجارحي
عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ورشة عمل لتقديم الدعم الفني في مجالات تخطيط القوى العاملة لعدد من العاملين في الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وذكر الجهاز في بيان له اليوم إن الهيئة سبق وتقدمت بطلب إلى الجهاز للقيام بتخطيط لجميع القوى العاملة بمقرها الرئيسي بالقاهرة وجميع فروعها البالغ عدد 27 فرعا على مستوى الجمهورية، إلى جانب تدريب عدد من كوادرها على آلية إعداد دراسة تخطيط القوى العاملة؛ مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من الإدارة المركزية لتخطيط القوي العاملة لتقديم الدعم الفني للهيئة.

يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالجهاز في تقديم الدعم الفني لكافة أجهزة الدولة وتحقيق دوره في حساب المقررات الوظيفية والوصول لمعدلات أداء لكافة العاملين بالجهاز الإداري يمكن الاعتماد عليها عند وضع مؤشرات تقييم أداء العاملين بالدولة في ضوء سعي الدولة للجهاز إداري كفء وفعال والمرتبة باستراتيجية الدولة ٢٠٣٠.

ومن الجدير بالذكر أن الإدارة المركزية لتخطيط القوي العاملة تختص بدراسة تحليل عبء العمل، الاستخدام الامثل لكافة الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة وتحديد الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات، إلي جانب تطوير قدرات مسئولي تخطيط الموارد البشرية وتقديم الدعم الفني لهم لإعداد دراسات تخطيط الموارد البشرية بكافة جهات الدولة ووضع الأنماط التنظيمية ومعدلات الأداء المناسبة لكافة العاملين بالجهاز الإداري وإعلامهم بها.
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