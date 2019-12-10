ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القومى للإعاقة: المجتمع عليه مسؤولية حماية المرأة من العنف.. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:20 ص
الدكتور اشرف مرعى
الدكتور اشرف مرعى
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور أشرف مرعى، أمين عام المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن المجلس القومى للمرأة استهدف الطلاب فى مرحلتى الإعدادى والثانوى فى 10 محافظات مختلفة بإجمالى 400 طالب وطالبة لتوعيتهم عن العنف ضد المرأة المعاقة بشكل أساسي والمراة بشكل عام.


وأضاف الدكتور اشرف مرعى، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة استهدفت جيل يفتح عينه على أهمية مناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدًا أن الدين أوصى بحسن معاملة المرأة، كما ان سلوك المجتمع يهتم بشكل جيد جدًا بحسن المعاملة.

وتابع أن السلوكيات الخاطئة جاءت نتيجة لعادات خاطئة متوارثة ، موضحًا أن المجتمع عليه مسئولية كبيرة لحماية المرأة من العنف والتحرش وغيرها.

وأكد أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يعمل على السياسات فى محاولة للوصول لقرار ملزم بفتح مكاتب للأشخاص ذوى الإعاقة فى مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن التعليم يوسع مدارك الأشخاص ويحمى المرأة بالإضافة إلى أن التوعية المستمرة وتغيير الموروثات الخاطئة يعمل على مناهضة العنف ضد المرأة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومي للإعاقة يعرض إنجازات مصر بمؤتمر حقوق الإنسان بـ جنيف

القومي للإعاقة يستعرض جهود مصر في المجال أمام "الدولي لحقوق الانسان" بجنيف

تعليم البرلمان تطالب بإطلاق حملات توعية حول أضرار ختان الإناث

رسم جدارية تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة بعنوان "يالا نحميها" .

تحرك برلماني بشأن عدم تفعيل قانون تجريم ختان الإناث

رئيس القومى للإعاقة: العادات المجتمعية خلقت العنف والتمييز ضد المرأة

ترشيحاتنا

الأول من نوعه بأفريقيا.. منحة أمريكية لإنتاج البولي أسيتال فى مصر بقيمة 400 مليون دولار

بفستان جلد| ناهد السباعي تخطف الأضواء في أحدث ظهور لها

انعقاد القمة السنوية السادسة لصناعة السيارات أوتوموتيف

عايزين يموتوني صيف وشتا.. أول رد من عمرو زكي على شائعة وفاته

الأسعار ارتفعت 0.5%.. 2.7% معدل التضخم السنوى خلال نوفمبر 2019

شاهد| الأهلي يحصل على أرض بالإسكندرية لإنشاء الفرع الخامس للنادى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمتها مع محمد سامي.. أبرز إطلالات نسرين أمين بالكاجول والسواريه

انعقاد القمة السنوية السادسة لصناعة السيارات أوتوموتيف

تعرف على سبب توقف إنتاج كاديلاك CT6 وشيفروليه امبالا بأمريكا في بداية 2020.. صور