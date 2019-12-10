القومى للإعاقة: المجتمع عليه مسؤولية حماية المرأة من العنف.. فيديو

قال الدكتور أشرف مرعى، أمين عام المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن المجلس القومى للمرأة استهدف الطلاب فى مرحلتى الإعدادى والثانوى فى 10 محافظات مختلفة بإجمالى 400 طالب وطالبة لتوعيتهم عن العنف ضد المرأة المعاقة بشكل أساسي والمراة بشكل عام.





وأضاف الدكتور اشرف مرعى، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة استهدفت جيل يفتح عينه على أهمية مناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدًا أن الدين أوصى بحسن معاملة المرأة، كما ان سلوك المجتمع يهتم بشكل جيد جدًا بحسن المعاملة.



وتابع أن السلوكيات الخاطئة جاءت نتيجة لعادات خاطئة متوارثة ، موضحًا أن المجتمع عليه مسئولية كبيرة لحماية المرأة من العنف والتحرش وغيرها.



وأكد أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يعمل على السياسات فى محاولة للوصول لقرار ملزم بفتح مكاتب للأشخاص ذوى الإعاقة فى مختلف المحافظات.



وأشار إلى أن التعليم يوسع مدارك الأشخاص ويحمى المرأة بالإضافة إلى أن التوعية المستمرة وتغيير الموروثات الخاطئة يعمل على مناهضة العنف ضد المرأة.



