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أخبار البلد

أبو صدام بعد انضمامه لـ حزب الحرية المصري: نسعى ليكون داعما لكل الفلاحين

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:36 م
حسين عبدالرحمن ابوصدام
حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، في أول تصريح له بعد انضمامه رسميا لحزب الحرية المصري إنه سعيد بانضمامه لأسرة حزب الحريه المصري ومسرور بالحفاوة الكبيرة التي تلقاها من أعضاء وقيادات الحزب فور انضمامه له.

وأضاف "أبو صدام" في بيان، اليوم الثلاثاء، أن رغبة الفلاحين في ممارسة حقهم الدستوري في العمل السياسي وبعد تعديل المادة (243) من الدستور والذي ألزم الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

وأشار إلى أنه بعد دراسه متأنيه للأحزاب الموجودة علي الساحة ومشاورات بين أعضاء النقابة العامة للفلاحين وحزب الحرية المصري والذي أظهرت توافقا تاما ورضا وتم الترحيب بالانضمام لهذا الحزب العريق.

وذكر أن مواقف حزب الحرية المصري المشرفة بالانحياز إلى كل ما يهم الفلاحين كان سببا رئيسيا في الانضمام له.

ولفت إلى أنه يتطلع لأن يصبح حزب الحرية المصري أكبر داعم للفلاحين ويأمل في انضمام كل من يرغب في العمل السياسي من الفلاحين لهذا الحزب العريق.

وأوضح عبدالرحمن أنه يعكف حاليا بالتشاور مع رئيس الحزب الدكتور صلاح حسب الله والنائب أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، والدكتور مجدي علام، نائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم بالحزب، وعدد من قيادات الحزب علي هيكلة أمانة الفلاحين علي مستوي الجمهورية لتصبح أكبر أمانات الحزب عددا وفاعلية خلال الأيام القليلة القادمة.

وطالب أبو صدام، خلال اجتماعه مع نقباء المحافظات، ورؤساء اللجان بالنقابة علي احترام جميع الأحزاب المصرية وتقبل الآراء السياسية المختلفة ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار للوصول إلى الغاية الأسمى وهي رفعة بلدنا الحبيب وحفظ حقوق الفلاحين وحل المشاكل الموجودة بالطرق المشروعة.
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