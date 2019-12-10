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تعليم

تحت شعار اعرف برلمانك..طلاب جامعة سوهاج يشاركون في برنامج معايشة لمجلس النواب

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:58 م
صدى البلد
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خالد رياض
شاركت جامعة سوهاج بوفد طلابي في برنامج معايشة لمجلس النواب المصري، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت شعار"اعرف برلمانك" علي مدار يومين.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن مشاركة الطلاب في هذه البرامج و الزيارات التفاعلية تساعدهم علي تلقي الخبرات المعرفية وصقل مهاراتهم العملية، مشيرًا إلى أنها فرصة وتجربة حية لهم للتعرف على الإجراءات الإدارية والقانونية التى يدار بها مجلس النواب المصرى، و تاريح ونشأة مجالس النواب والشورى المصرية.

وأوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الهدف من البرنامج هو تعريف الشباب بالعمل البرلماني علي أرض الواقع، وغرس النموذج العملي لدي الشباب من خلال المعايشة لجلسة حية من جلسات المجلس، بالإضافة إلى إعداد وتأهيل جيل من الشباب ليكونوا نواة لمجلس النواب في المستقبل.

وأوضح محمد يوسف أخصائي النشاط الاجتماعي برعاية الشباب المركزية، أن الجامعة شاركت بوفد طلابي مكون من ٤ طلاب والذين قد شاركوا في الملتقي الأول لبرلمان شباب الجامعات، والذي نظمته الوزارة بمشاركة 100 شاب وفتاة من 12 جامعة مصرية في المركز الأوليمبي بالمعادي، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من شباب الجامعات لدمجهم بالأنشطة المختلفة التي تقدمها الوزارة للاطلاع على آرائهم نحو القضايا المجتمعية والسياسية المطروحة.
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