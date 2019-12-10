بيطري الشرقية: تحصين ١٣٣ ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال الحملة القومية الثالثة لهذا العام للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة والتى انطلقت السبت الموافق 23 نوفمبر 2019، حيث تم تحصين 133 ألفا و86 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.





ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ، ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.





وأشار "توفيق " إلى أنه شهدت الحملة إقبالا كبيرا من المواطنين واستجابتهم للحملة وخلال أسبوعين من بدء الحملة تم تحصين 133 ألفا و 86 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع .





وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه يتم الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين، فضلا عن تشديد الإجراءات الرقابية في الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المرقمة والمحصنة والسليمة فقط للأسواق.



