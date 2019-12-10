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أخبار البلد

انخفاض معدل التضخم السنوي لـ 2.7% مقارنة بـ 15.6% في العام الماضي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:38 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس، اليوم؛ لمناقشة العديد من القضايا ذات الأولوية، سعيًا لدفع العمل بالمشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة حاليًا؛ والنهوض بمستوى أداء جميع القطاعات.

وخلال اجتماع المجلس، اليوم، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن معدل التضخم الشهري لشهر نوفمبر سجل انخفاضًا وصلت نسبته إلى ( -0,5% ) لإجمالي الجمهورية، وذلك بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

وأوضحت الوزيرة أن معدلات التضخم السنوي سجلت خلال شهر نوفمبر الماضي لتسجل 2,7%، مقارنة بما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي وهي 15,6%.
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