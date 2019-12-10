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ثقافة

ضبط 72 عملة أثرية لدى راكب حاول تهريبها من جمرك سفاجا البحري..صور

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:51 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
نجحت الوحدة الأثرية بجمرك ميناء سفاجا البحري بالتعاون مع مسئولي البحث الجنائي بالميناء من ضبط 72 عملة أثرية ، وذلك مع أحد الركاب أثناء محاولة تهريبهم خارج البلاد.

وأوضح حمدى همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية أن السلطات الجنائية كانت قد اشتبهت في أحد الركاب.

وبتفتيش ما بحوزته، عثرت على 72 عملة معدنية يشتبه في اثريتهم، وعلى الفور قامت بابلاغ الوحدة الآثرية بالميناء والتى بدورها قامت بتشكيل لجنة متخصصة لمعاينة وفحص العملات والتي تم التأكد من أثريتها.

و قد تمت مصادرة كافة المضبوطات لصالح وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983وتعديلاته ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وابلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
 
وأشار همام أن العملات المضبوطة  تضم 56عملة معدنية ترجع للعصر اليوناني الروماني و16عملة وميدالية تذكارية ترجع لعصر أسرة محمد علي باشا.
ضبط 72 عملة أثرية لدى راكب حاول تهريبها من جمرك سفاجا البحري..صور
ضبط 72 عملة أثرية لدى راكب حاول تهريبها من جمرك سفاجا البحري..صور
ضبط 72 عملة أثرية لدى راكب حاول تهريبها من جمرك سفاجا البحري..صور
ضبط 72 عملة أثرية لدى راكب حاول تهريبها من جمرك سفاجا البحري..صور
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