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حوادث

مصرع تاجر مخدرات أثناء محاولة هروبه من الأمن بدمنهور

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:13 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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جمالات الدمنهوري
لقي شخص مصرعه غرقًا، اليوم الثلاثاء، اثر قفزة من أعلى كوبري أبو الريش بترعة المحمودية بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، أثناء القبض عليه لحيازته مواد مخدرة.


تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من قسم شرطة دمنهور، يفيد بأنه أثناء القبض علي " محمد.أم.ك" 49 سنة ومقيم بمنطقة أبو الريش التابعة لقسم شرطة دمنهور شهرته " السكر كعبو "، لحيازته مواد مخدرة، قفز من أعلي كوبري أبو الريش بترعة المحمودية

ولقي مصرعه وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.


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