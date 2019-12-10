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ديني

أمسية قرآنية عالمية لـ محمود الشحات أنور بمسجد السلطان أبو العلا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:08 م
محمود الشحات انور
محمود الشحات انور
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محمود ضاحي
يحيى الشيخ محمود الشحات انور الملقب بدولة التلاوة الحديثة أمسية قرآنية عالمية بحضور وفود من مصر الدول العربية والإسلامية اليوم الثلاثاء بمسجد السلطان أبو العلا بمناسبة مولده.

وتبدأ الأمسية القرآنية للشيخ محمود الشحات أنور بعد صلاة المغرب بمسجد السلطان أبو العلا، بمشاركة الشيخ محمد أبو بكر إمام المسجد.

ويعد محمود الشحات أنور أول قارئ مصري يقرأ في إذاعة القرآن الكريم في لندن وبريطانيا ويسجل القرآن بصوته وحصل علي الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية الأمريكية بنيويورك في تأثير القرآن بصوته علي الأسرة والمجتمع.

واشتهر في مصر والدول العربية بسبب صوته وأدائه القوي في التلاوة، ووصل عدد مشاهدات فيديوهاته على قناته في اليوتيوب نحو 75 مليون مشاهدة.

وأسلم على يديه 3 أشخاص في جنوب أفريقيا و3 في بريطانيا وواحد في أمريكا، كما أنه في شهر رمضان الماضي أسلم 10 أوكرانيين.

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