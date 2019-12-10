صحة الدقهلية تعلن دعم المستشفيات بـ5 ملايين جنيه لشراء مستلزمات طبية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، دعم مستشفيات الصحة بالدقهلية بمبلغ 5 ملايين جنيه، لشراء المستلزمات الطبية اللازمة لسد إحتياجات المستشفيات من المستلزمات.





وقال وكيل الوزارة، في بيان، الثلاثاء، إن ذلك يأتي بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.





وأشار إلى أنه تم البدء بتوزيعها على المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة حسب احتياج كل مستشفى.



