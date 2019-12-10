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محافظات

صحة الدقهلية تعلن دعم المستشفيات بـ5 ملايين جنيه لشراء مستلزمات طبية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:51 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، دعم مستشفيات الصحة بالدقهلية بمبلغ 5 ملايين جنيه، لشراء المستلزمات الطبية  اللازمة  لسد إحتياجات المستشفيات من المستلزمات. 

وقال وكيل الوزارة، في بيان، الثلاثاء، إن ذلك يأتي بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية. 

وأشار إلى أنه تم البدء بتوزيعها على المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة حسب احتياج كل مستشفى. 

كما وجه الشكر إلى وزيرة الصحة ومحافظ الدقهلية، وذلك لحرصهم على دعم مستشفيات الدقهلية وتوفير جميع المستلزمات الطبية  اللازمة، وذلك ضمانا لتقديم الخدمات الطبية للمرضى على الوجه الأكمل.
صحة الدقهلية تعلن دعم المستشفيات بـ5 ملايين جنيه لشراء مستلزمات طبية
صحة الدقهلية تعلن دعم المستشفيات بـ5 ملايين جنيه لشراء مستلزمات طبية
صحة الدقهلية تعلن دعم المستشفيات بـ5 ملايين جنيه لشراء مستلزمات طبية
صحة الدقهلية تعلن دعم المستشفيات بـ5 ملايين جنيه لشراء مستلزمات طبية
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