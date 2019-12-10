بعد واقعة تنمر طلاب حدائق القبة.. هذه العقوبات تنتظر المتهمين

واقعة تنمر طلاب حدائق القبة

عقوبة التنمر



عقوبة التنمر طبقا للباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون تنص على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام".



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ويصل التنمر إلى استعراض القوة بحمل أسلحة لترويع المجني عليه، حيث تصل العقوبة إلى سنة إذا قام بها الجاني منفردًا، أو تصل لـ٥ سنوات إذا كان بالاشتراك مع آخرين، طبقا لنص المادة 375 و375 مكرر المعدلة بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2011.

طبقا للباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون تنص على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام".ويصلإلى استعراض القوة بحمل أسلحة لترويع المجني عليه، حيث تصل العقوبة إلى سنة إذا قام بها الجاني منفردًا، أو تصل لـ٥ سنوات إذا كان بالاشتراك مع آخرين، طبقا لنص المادة 375 و375 مكرر المعدلة بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2011.

أحد أشكال الإساءة والإيذاء، وتكون موجة من قبل فرد أو مجموعة تهاجم فردا أو مجموعة أخرى أقل منها في القوة، كما يمكن أن يكونعن طريق التحرش الفعلي والاعتداء البدني، ومنها ما يكون إرهابًا وتخويفا فقط، ومنها ما يكون بمنع الضحية من السير في الطريق، ومنها ما يصل إلى حد انتهاك العرض بأنواعه وصوره المختلفة أو غيرها من أساليب الإكراه.كانت السوشيال ميديا شهدت حالة من الرضا بعدما ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على طالبين لاتهامهما بـعلى طالب أجنبى بحدائق القبة وقيامهما بنشر الفيديو على الإنترنت.وكان قسم شرطة حدائق القبة، تلقى بلاغا من إحدى السيدات (مقيمة دائرة القسم - تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) بتضررها من شخصين لقيامهما باستيقاف نجلها بمنطقة سكنهما وقيامهما بالسخرية منه، وتداول مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام أحدهما بتهديده بأداة تشبه السلاح النارى "مسدس".وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكبي الواقعة "طالبين"، مقيمان دائرة القسم، تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدعوى المزاح مع المجنى عليه كونه صديقهما، وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة (لعبة أطفال على هيئة مسدس)، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.وفى هذا الصدد، قال خبير القانونى إنه في واقعةالأخيرة التي حدثت لطالب أجنبى، ستتم محاكمة الشباب المتنمر وفقا للقانون.