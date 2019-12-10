تهديدات جديدة من رئيس البرلمان للحكومة.. وعبد العال يؤكد:"سألجأ للاستجواب.. رئيس النواب يبدي استغرابه من مشكلة نقص الأطباء.. ويطالب بتقديم تسهيلات

نائب مهاجما وزير الرى: متى يفوق من غيبوبته.. وعبدالعال : هو من العلماء الأجلاء

برلماني لوزيرة الصحة:" الكلام ده ميكلش معانا"...وأسامة شرشر يهاجم رئيس الوزراء بشأن الصرف الصحي بمنوف

حسني حافظ يطالب بضرورة زيادة الحضانات والعناية المركزة بالإٍسكندرية





وافق مجلس النواب في جلسته العامة /الثلاثاء/ على مقترح طرحه الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، باتباع عدة إجراءات تلزم الوزراء بضرورة حضور الجلسات العامة، التي تشهد إلقاء بيانات عاجلة تخص عمل وزاراتهم.



وقال رئيس مجلس النواب :"إلقاء البيان في عدم حضور الوزير المختص لا قيمة له. لا بد وأن نؤسس لعمل برلماني يتفق مع الدستور واللائحة والسوابق البرلمانية، وانطلاقا من ذلك ستقوم الأمانة العامة لمجلس النواب بإبلاغ الوزير المختص قبل موعد إلقاء البيان العاجل الذي يخص وزارته بـ 48 ساعة، وسيترتب على عدم حضور الوزير الانتقال إلى صيغة برلمانية أخرى لا نرغب في الدخول فيها".



وطالب عبد العال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمرو مروان بضرورة حضور الوزراء الجلسات التي تشهد بيانات عاجلة للنواب، قائلا :"اعتبارا من اليوم لن يقبل المجلس إلقاء أي بيان عاجل دون حضور الوزير المختص بالبيان، وذلك وفقا لما جرت عليه السوابق البرلمانية، وإلا فلا قيمة للبيان العاجل؛ لأن البيان هو إخطار بأن هناك خللا حدث في الوزارة يستدعي حضور الوزير المختص".

وأشار عبد العال إلى أن علاقة المجلس مع الحكومة يحكمها الدستور، مضيفا :"لا يمكن أن تُترك مقاعد الوزراء خالية. الدستور يعطيني الصلاحيات لدعوة الحكومة كاملة لإلقاء بيان داخل المجلس، وإذا لم تحضر الحكومة سنتحول إلى الاستجواب".

وتابع عبد العال:" نرغب من الحكومة أن تكون متعاونة. البيانات العاجلة المقدمة من النواب لا بد أن تُتلى بحضور الوزير المختص. هذا ما استقرت عليه التقاليد، ولكن للأسف الحكومة كعادتها عندما تمر الواقعة تعتقد أن الأمر مستقر، وبالتالي لا تعطي اهتمام خاصا".



وقال رئيس مجلس النواب:"الرأي العام ضاغط على المجلس. النقد هو للأداء الحكومي وليس للمجلس. المجلس يلبي نداء المواطن، والمواطن لا يشتكي المجلس، وإنما يشتكي عندما يجد خللا حكوميا، ويلجأ إلى نائب دائرته".



واستكمل عبد العال كلمته غاضبا موجها حديثه إلى وزير شئون مجلس النواب قائلا: باعتباركم عضوا فى الحكومة فاعتبارا من اليوم المجلس لن يقبل فى الجلسات القادمة إلقاء أى بيان عاجل دون حضور الوزير المختص بموضوع البيان عملا بالسوابق البرلمانية، وإلا لا قيمة للبيانات التى هى إخطار للوزير بأن هناك خلل حدث فى الوزراة يقتضى تدخل سريع منه".



وشدد عبد العال على ضرورة تأسيس لعمل برلمانى يتفق مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب والسوابق البرلمانية، مستطردا " إنطلاقا من ذلك ستقوم الأمانة العامة بإبلاغكم والوزير المختص بموضوع البيان قبل موعد الجلسة بـ 48 ساعة لحضور الوزير الجلسة التى سيتم فيها إلقاء البيان، ويترتب على على عدم الحضور الانتقال الى الوسيلة البرلمانية الأخرى التى لا نود الدخول فيها ونأمل أن تكون الحكومة متعاونة، وحالة عدم التعاون حدد الدستور الآلية التى يتم التعامل معها".



وتابع " المجلس فى علاقته مع الحكومة زى ما بيقول الدستور إلا يكون هناك أمر أخر، لا يمكن أن تترك مقاعد الوزراء خالية (يقصد فى القاعة)، فالدستور يعطينى الصلاحيات واللائحة أن أدعو الحكومة كاملة لإلقاء بيان داخل المجلس، وإذا لم تحضر أو الوزير المختص سألجأ الى أخطر وسيلة برلمانية وهى الاستجواب لأن الرأى العام ضاغط على المجلس ، و مثل ما ذكرت فى مناسبة سابقة دائما وأبدا النقد يكون دائما لأداء الحكومة وليس للمجلس..".



يأتي ذلك في الوقت الذي استمع المجلس لعدد من البيانات العاجلة، حيث أكد النائب حسني حافظ عضو مجلس النواب، ضرورة عمل وزارة الصحة علي إدخال المباني التابعة لها في محافظة الإسكندرية في الخدمة الطبية للمساهمة في دعم المنظومة الصحية والنهوض بها، والتغلب علي الإشكاليات التى تواجهها مع العمل علي دعم زيادة الحضانات والعناية المركزة، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب، علي فتحه ملف الشهر العقاري، ومطالبته بعمل هيئة مستقله لها، مؤكدا علي أن الشهر العقاري يعد عذاب للمواطنين والحكومة مطالبه بتطويره والنهوض به.



من جانبه طالبت مي البطران، عضو مجلس النواب، وزير العدل بإعادة النظر في وجوبية دفع المحاضر التي تُحرر للخيالة والجمالة بمنطقة الهرم بما يتناسب مع وضعهم الاقتصادي، مشيرة إلي أن هناك محاضر تحرر ضد نفس الاشخاص وقيمتها تتراوح ما بين 3 إلي 50 ألف جنية، قائله : " هل من المعقول أن يدفع خيال وجوبيًا 50 الف جنية، الناس بتبكي بالدموع والدم، وهؤلاء الاسر تعمل منذ 150 عامًا ".



وفي سياق متصل، وجهت البطران بيانًا عاجلًا أخر لوزير الزراعة بشأن العفن في البطاطس، وطالب الدكتور علي عبد العال "البطران" بعدم القراءة من الهاتف المحمول، بقوله : ممنوع القراءة من الورقة أو أي وسيلة أخرى"، واستكمل حديثه ممازحا : الكلام اللي ذكرتيه عايز لجنة تقصي حقائق.



من جانبها، طالبت النائبة شيرين القشاش، ، بحل مشكلة الصرف الصحى والمياه فى قرية ميت الموز بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، موضحة أن لجنة المياه نزلة فى 24 يوليو فى مركز شبين الكوم بقرية ميت الموز، وطلبوا من الهيئة القومية لمياه الشرب الأوراق المطلوبة، وإلى الآن وزيرة الصحة م تعتمد ما انتهت إليه هذه اللجنة، والمقاول رافض ينفذ إلا بالموافقة من وزيرة الصحة، فهى موافقتها عبارة عن اعتماد شرفي، واللجنة الوزارية وافقت للقرية بالاعتماد المطلوب للصرف الصحى، داعية الوزيرة إلى تفويض أى مسئول فى الوزارة للموافقة، كما وجهة النائبة شيرين القشاش، بيان عاجل آخر بشأن معاناة الوحدات الصحية بمركز شبين الكوم من عدم وجود الأطباء تماما، مطالبا بحل المشكلة لتقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين.



وتعقيبا علي ذلك أبدى رئيس مجلس النواب على عبد العال استغرابه من عدم قيام الحكومة بحل مشكلة نقص الأطباء ومنها اقتراحه بإعادة تفعيل قرار صدر فى الثمانينيات يمنح الطبيب الحق فى تقاضي مقابل بعد انتهاء ساعات عمله الرسمية.



وقال عبد العال: مشكلة نقص الأطباء لأن هناك استقالات كثيرة، وإغراءات مالية للأطباء وبخاصة المصريين للهجرة والعمل بالخارج، وقد تكلمنا مرارا وتكراررا فى الثمانينيات أو السبعينيات أصدر وزير الصحة قرار يجيز للطبييب فى الوحدات الصحية أن يعمل بعد الوقت الرسمي؛ اعتقد هذا أمر سهل وأوفر دخل للطبيب واستمرار أداء الخدمة على مدار الساعة، ما هو السبب فى تعطيل هذا القرار لا أعلم.



وأشار عبد العال إلى أن القرار الذى كان يطبق سابقا هو معمول به فى الخارج ، وبناءا عليه سيمارس الطبيب عمله داخل الحكومة دون تحميل المزيد على ميزانية الدولة، مطالبا الحكومة بدراسة هذا القرار الإدارى و "تخرجه من أدراجها"، مستطردا " الطبيب حيمشي عشان المرتبات وإحنا منقدرش ندفع أكتر من كدا لكن هناك وسائل أخرى لتحسين دخولهم".



وهاجم النائب ممدوح مقلد ، وكيل لجنة الدفاع ، وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي بسبب تعطيله تخصيص قطعة ارض تابعة لوزارته لإنشاء مدارس ومحطة صرف عليها قائلا :" أتمنى أن يفوق وزير الرى من غيبوبته ". ورد رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال ، علي حديث النائب مؤكدا ان وزير الري من العلماء الأجلاء ويؤدى مهمة وطنية الجميع يعلمها ، فى إشارة لمباحثات سد النهضة ، وقاطع مقلد رئيس المجلس قائلا :" هو علم فى مجاله ولكنه إداريا مفيش ".



وقال النائب فى بيانه العاجل ، إنه تم تقديم طلب لوزير الرى منذ عدة سنوات ، لتخصيص قطعة أرض واقعة على ترعة قديمة ملغاة من سنة 90 19 ، ولكن عندما يتم الاستفسار عن موقف قطعة الأرض من التخصيص ترد الوزارة بأن الأمر لازال تحت الدراسة مطالب سرعة البت فى الأمر لمواجهة كثافة الفصول .



ووجه عمرو أبو اليزيد، انتقادات حادة لوزيرة الصحة بسبب تجاهل تطوير مصاعد مستشفى بولاق الدكرور المتعطلة، والتي تسببت في وقف إجراءات العمليات الجراحية بالمستشفى، مشيرا إلى أن الوزارة أعلنت عن خطة لتركيب 100 مصعد كهربائي على مستوى الجمهورية، قائلا: إلا أننا فوجئنا أن مستشفى بولاق لم تكن ضمن الخطة.



وأشار النائب، إلى أنه بالسؤال تم التأكيد أنه ستدخل في خطة أخرى، قائلا: الكلام ده ميكلش معانا، مشددا على ضرورة العمل على إصلاح أعطال المصاعد بالمستشفى.



ودعا أبو اليزيد، وزيرة الصحة للتوجه لتلقي العلاج في مستشفى بولاق الدكرور، لتعلم مدى معاناة المرضى في مستشفى بولاق التي تخدم قرابة 3 ملايين مواطن.



وانتقد النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، التأخر من جانب رئيس مجلس الوزراء في إصدار القرارات الخاصة بملف الصرف الصحي في دائرة منوف وسيرس الليان بمحافظة المنوفية، رغم التحجج في السابق بضرورة الحصول علي الموافقات الأمنية المطلوبة من الجهات المعنية، مؤكدا علي أن هذا الملف يؤرق مليون مواطن بمحافظة المنوفية بدائرة منوف وسيرس الليان، ورئيس الوزراء طلب الموافقات الأمنية علي إصدار القرارات الخاصة بهذا الملف، وسعينا لذلك، ولكن دون تحقيق تحرك علي أرض الواقع، مشيرا إلي أن الأهالي تبرعوا بالأراضي المطلوبة والناس غاضبة بالدائرة تجاه هذه التصرفات التى يعتبر أحد أٍسبابها العرض القانوني الخاطئ.



ولفت إلي أن هذا النهج من قبل رئيس مجلس الوزراء فى التأخر علي الأهالي بالموافقات تحدث حالة من الغضب لدي المواطن المصري، مؤكدا علي أنه يستغيث برئيس الجمهورية من أجل هذا الأمر وتحقيق مصالح المواطنين بمركز منوف بشأن ملف الصرف الصحي.



وانتقد النائب سعيد العبودى، فى بيانه العاجل الموجه لوزير الأوقاف، بشأن عدم تعيين عدد من الخطباء والأئمة على مستوى الجمهورية، وقال العبودى: "رغم جهود الأوقاف لتطوير المساجد إلا أن هناك بعض الأئمة والخطباء معينون بنظام بالمكافئة منذ 7 سنوات وعددهم حوالى 2600، وكل منه يقوم بدوره الكامل بمكافأة 140 جنيها فقط فى الشهر"، وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قائلا: "يعنى اليوم بـ4.25 جنيه".



وحذرت النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، من تهرب التلاميذ من حضور الصفوف الدراسية بالمدارس، مشيرة إلى أنها فؤجئت أثناء جولتها بالدائرة بغياب التلاميذ بالمرحلة الإعدادية عن المدرسية، رغم توافر المناخ المناسب لوجودهم، مضيفة أنه بينما نرى طفرة حقيقة فى البنية التحتية لاسيما بالأبنية التعليمية والمدارس لتوفير مناخ محترم للطلاب، نجد تغيب العديد من التلاميذ عن المدارس.



وتساءلت البرلمانية: "أكيد فى حاجة غلط، ربما لعدم تطبيق اللائحة عليهم، إننا من تحت القبة نحذر من اعتبار هذا إهدار للمال العام، ولابد من مواجه هذا الخلل، لاسيما وأنه شائع".



وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه سيتم تشكيل وفد برلمانى من لجنتى الزراعة والإدارة المحلية، لزيارة مدينة القناطر الخيرية والوقوف على المشكلات الموجودة بها، وذلك بناءً على البيان العاجل الذى تقدم به النائب حاتم عبد الحميد، لافتا إلى أن مدينة القناطر الخيرية لم يتم تطويرها منذ أكثر من 30 عاما.



ووجه عبد الحميد الشكر للدكتور على عبد العال، والمستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، لحرصهما على الاطمئنان على أحواله الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية منذ أيام.



وبدورها تلت النائبة سيلفيا نبيل، بيانا عاجلا بشأن منطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، مشيرة إلى أن هناك خطة لنزع ملكية بعض الأهالى لإنشاء كوبرى، موضحة أن عدد كبير من الأهالى لم يتم تسجيلهم لتعويضهم، قائلة "ومطلوب الإخلاء خلال 10 أيام، ووفقا لقانون نزع الملكية والتعويضات يجب تعويضهم".



وتلى النائب صبحى الدالى بيانا عاجلا بشأن تطوير طريق ترعة المريوطية، قائلا "كل أسبوع تقع حوادث على هذا الطريق، يجب وقف نزيف الدماء على طريق ترعة المريوطية خاصة أنه طريق سياحى"، كما تلى النائب فوزى العمدة، بيانا عاجلا موجها لوزير النقل والمواصلات، بشأن تطوير الطريق الرابط بين سيدى برانى والسلوم، لافتا إلى أن أعمال تطوير الطريق توقفت منذ عام ونصف، بالإضافة إلى عدم وجود علامات إرشادية أو تحويلة على الطريق، مطالبا بوضع حد لنزيف الدم على هذا الطريق.



وتقدم فوزى العمدة ببيان آخر موجه لوزير الاتصالات بشأن شركة فودافون، لافتا إلى أن الشركة تطرح كروت من جميع الفئات بفترة صلاحية معينة وعندما يريد المواطن استرجاعها لا تقبل الشركة، مطالبا رئيس جهاز تنظيم الاتصالات والوزير بالحفاظ على أموال المواطنين.



ووجه النائب حسين خاطر، نائب الإسكندرية، بيانا عاجلا و مطالبا وزيرة الصحة بتجهيز وتشغيل المستشفيات التى تم إنشائها ولم تعمل، مراعاة لظروف المرضى غير القادرين والبسطاء ونظرا لارتفاع الأسعار وتكلفة الخدمة فى المستشفيات الخاصة.

وتحدث "خاطر"، عن مستشفى أبو قير المركزى، قائلا: "تخدم 2 مليون مواطن، فيها مركز تحسين الأسرة واخد مبنى كامل للموظفين ولهم أماكن أخرى كثيرة، وكلمت الوزيرة ومفيش حاجة، عايزين وزيرة الصحة تنظر وتشتغل وفقا لتوجيهات الرئيس لرفع المعاناة عن المواطنين".