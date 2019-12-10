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تكنولوجيا

مبيعات بريميوم كارد تتجاوز 100 مليون جنيه خلال نوفمبر

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:15 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
احتفلت بريميوم الدولية لخدمات الائتمان "بريميوم كارد" الشركة الرائدة في سوق الائتمان الاستهلاكي بنجاحها فى تحقيق مبيعات تجاوزت 100 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر، ورقم مبيعات قياسى قدره 8.1 مليون جنيه خلال يوم الجمعة الأسودBlack Friday .

وقال بول أنطاكي، الرئيس التنفيذي للشركة : "نحن سعداء للوصول إلى 100 مليون جنيه مبيعات خلال شهر نوفمبر، ويدعم هذا الرقم الكبير هدف "بريميوم كارد" لتحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه مصري بنهاية 2019، ويرجع الفضل في ذلك إلى الإستراتيجية التي وضعها فريق الإدارة."

وأضاف أنطاكي: "شهر نوفمبر هو المعيار والمؤشر الاساسى الذى يتم القياس عليه؛ فإذا نجحنا في تحقيق المستهدف المسبق تحديده فى سنة ما، سنصبح متأكدين واقعيا من الوصول إلى الأرقام المستهدفة للعام المقبل بل وتجاوزها."

وعن أداء الشركة عام 2019 بالنسبة إلى شهر نوفمبر، قال رامي أنطاكي، أحد مؤسسى المجموعة وعضو مجلس الإدارة، : "تتمحور إستراتيجية بريميوم كارد في القدرة على وصول المجموعة إلى نتائج قوية خلال الربع الأخير من عام 2019، ويسرني بشكل خاص ارتفاع رقم مبيعاتنا خلال شهر نوفمبر، حيث تواصل الشركة تحقيق نمو قوي للغاية في الإيرادات والأرباح".

وأضاف: "في ضوء أدائنا الفريد خلال الأشهر الماضية، أثق أيضًا في قدرة الشركة على تحقيق أهدافها التسويقية والمالية للعام القادم بأكمله."

بالنظر إلى المستقبل، تتميز بطاقة بريميوم كارد أنها الوحيدة التي تتيح التقسيط بدون فوائد أو اجراءات بنكية، وتماشيًا مع اتجاه القطاع المالى العالمى، تتمتع "بريميوم كارد" بوضع جيد للاستفادة من الإمكانات المستقبلية الهائلة لهذا القطاع.

التمويل الاستهلاكي الرقمي فى مصر حديث العهد، واللاعبون الأساسيون فيه عددهم قليل مقارنة بالطلب المتزايد المتناسب مع النمو السكانى المستمر. وستؤدي تسهيلات البنك المركزي الحديثة لعام 2019 – 2020 إلى زيادة طرق تمويل الائتمان الاستهلاكي حيث يتيح البنك المركزي فوائد تنافسية كبيرة بالمقارنة مع التمويل المصرفي الثابت.

وكانت بريميوم كارد قد أعلنت الشهر الماضي عن أول عملية توريق قصيرة الأجل بقيمة 167 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر لأول مرة في مصر، كمرحلة أولى من خطة بريميوم كارد على مدار عامين لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 2 مليار جنيه.
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