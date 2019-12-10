جامعة القاهرة تختتم فعالياتها لحملة مناهضة العنف ضد المرأة .. هبة نوح: القيادة السياسية منحت المرأة المساحة الكافية لاستخراج طاقتها الإيجابية والإبداعية

* د. هويدا مصطفى: مجتمع أكاديمي وعلمي يحقق المساواة ويرفض التمييز بكل أشكاله



* د. أميرة تاوضروس: تحقيق الدعم النفسي والقانوني للمرأة وحمايتها من التعرض لأي عنف



نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حفل ختام فعاليات ال 16 يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "معًا من أجل بيئة جامعية آمنة للجميع"، التي شاركت فيها الجامعة في الفترة من 25 نوفمبر حتي 10 ديسمبر الجاري، بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي تمثلت في الندوات وورش العمل والتدريبات والأنشطة الفنية والرياضية المختلفة بجميع كليات الجامعة، بهدف التوعية بكل أشكال العنف ضد المرأة وكيفية مواجهتها؟.



وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إن سياسة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومبادئها تتلاءم مع مشروع تطوير العقل المصري في ضرورة تغيير طريقة التفكير تجاه المرأة والتوعية بأن التعليم الجامعي آمن للجميع، مؤكدًا أن الجامعة تستهدف نشر الوعي حول قيم المساواة وتعزيز الوقاية والحماية للمرأة، بين الشباب عامة، وشباب جامعة القاهرة بصفة خاصة، وذلك من خلال الأنشطة المختلفة.



وقالت الدكتورة هبه نوح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن القيادة السياسية منحت المرأة المصرية مساحة كبيرة لجعل إمكاناتها وابداعاتها نافعة للمجتمع، ولإستخراج الطاقات الإبداعية الإيجابية بداخلها، موضحة أن الحكومة عملت على تمكين المرأة ذات المؤهلات المتميزة لخدمة المكان الذي تتواجد فيه، كما عملت على مناهضة العنف ضد المرأة من خلال توفير الأمان ومنح الفرص المناسبة التي تسمح لها بالتميز واثبات قدراتها ومكانتها.



ولفتت الدكتورة هبه نوح، إلى أن المرأة في هذا العصر حصلت على أغلب حقوقها، واستطاعت المشاركة في كافة الفعاليات بكل قوة، بما منحها الدعم الكامل لإخراج كل طاقاتها لخدمة بلدها، مضيفة أن مصر الفرعونية كرمت المرأة ومنحتها حقوقها، وكان الرجل يقدر أهمية دورها في بناء المجتمع، مؤكدة أن الجامعة تعمل على منح الخريج كافة سبل الدعم التي تؤهله لأن يصبح مؤهلًا نفسيًا وبدنيًا لتفادي كل أشكال العنف.



وأكدت الدكتورة هويدا مصطفى رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، اهتمام جامعة القاهرة بتفعيل دور الوحدة في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة جامعية آمنة يحظى فيها الطلاب بجميع حقوقهم وواجباتهم، والعمل على نشر ثقافة الاحترام والمساواة، وخلق مجتمع أكاديمي وعلمي يحقق مبدأ المساواة بين الجنسين وخال من التمييز، مضيفة أن الوحدة تهدف إلى تطبيق كل سياسات مناهضة العنف ضد المرأة والتدابير اللازمة لها، وتدريب كوادر مدربة وفعالة، ونشر الثقافة الداعمة لمكانة المرأة.



وأضافت، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت يوم 25 نوفمبر من كل عام ليكون يومًا عالميًا لمناهضة العنف ضد المرأة بهدف رفع درجة الوعي حول حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم، وتسليط الضوء على المعنى الحقيقي للمشكلة.



وأشارت الدكتورة أميرة تاوضروس المدير التنفيذي للوحدة، إلى أن جامعة القاهرة كانت الرائدة في انشاء وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، لخلق بيئة جامعية آمنة للجميع قادرة على توفير كل عناصر الأمن داخلها لكل من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفات وحمايتها من أشكال العنف التي قد تواجههن.



وأضافت، أن الوحدة تعمل على رفع درجة الوعي بكل أشكال العنف ضد المرأة، والإجراءات والتدابير التي تساعدها في الحماية من أي حالات عنف، كما تعمل على الاستجابة السريعة وتحقيق الدعم القانوني والنفسي لمن تتعرض لأي عنف، إضافة إلى تمكين الطالبات من خلال معرفة حقوقهن ومسئوليتهن في هذا الشأن.



ومن جانبه، أكد جون باربي رئيس قطاع الحوكمة بمفوضية الاتحاد الأوروبي، أهمية تمكين المرأة الذي يُعد من أهم قيم الاتحاد الأوروبي، بهدف جعل حياة المرأة أفضل على كل المستويات، مشيرًا إلى ضرورة إيصال رسالة حقيقية عن السلام وعدم قبول العنف ضد المرأة بأي شكل في المجتمع عمومًا، والعمل على تثقيف مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب بأهمية المرأة ومكانتها.



ووجه أليكس لامبرت نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني، الشكر لجامعة القاهرة على سعيها لتوفير حرم جامعي خال من جميع أشكال العنف ضد المرأة، والمساواة بين الجنسين من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة، مؤكدًا أهمية رسالة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة التي تهدف إلى التصدي لجميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة في المجتمع، لافتًا إلى مدى الإيجابية الناتجة عن فعاليات هذه الحملة خاصة على فئة الشباب الجامعي.



واختتمت فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، بعرض لأهم فعاليات وإنجازات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وعرض فيلم قصير عن أهداف الوحدة ومبادئ عملها، والفيلم الحائز على المركز الأول في المسابقة الفنية للوحدة، وتكريم الفائزين فيها، ثم تكريم الكليات التي ساهمت في إنجاح فعاليات الوحدة، وأعضاء هيئة التدريس ممن شاركوا بقوة في أنشطتها، وفرق المتطوعين من الطلاب، يليه حفل فني بمشاركة كورال وأوركسترا الجامعة.