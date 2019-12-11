اليوم.. جمارك الإسكندرية تبيع كبدة وخرشوف مجمد في مزاد علني

أعلنت جمارك الإسكندرية، عن تنظيم مزاد علني صباح اليوم" الأربعاء" لبيع 3 لوطات مواد غذائية مختلفة الأنواع.



قال المنفذ الجمركي اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر بيع 3 حاويات مختلفة بوزن إجمالي يبلغ 68.5 طن من الكبدة المجمدة والخرشوف المقشر و البلح المصري.



أضافت المصلحة أن الحاوية الأولي بوزن 29 طن كبدة مجمدة و الثانية بوزن 23.5 طن خرشوف مجمد مقشر و الثالثة بوزن 16 طنًا من البلح المصري.



أوضحت الجمارك أن عمليات البيع ستتم بكراسة شروط وبقيمة 50 جنيهًا.

