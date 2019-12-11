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اقتصاد

اليوم.. جمارك الإسكندرية تبيع كبدة وخرشوف مجمد في مزاد علني

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
جمارك الإسكندرية
جمارك الإسكندرية
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محمد يحيي
أعلنت جمارك الإسكندرية، عن تنظيم مزاد علني صباح اليوم" الأربعاء" لبيع 3 لوطات مواد غذائية مختلفة الأنواع.

قال المنفذ الجمركي اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر بيع 3 حاويات مختلفة بوزن إجمالي يبلغ 68.5 طن من الكبدة المجمدة والخرشوف المقشر و البلح المصري.

أضافت المصلحة أن الحاوية الأولي بوزن 29 طن كبدة مجمدة و الثانية بوزن 23.5 طن خرشوف مجمد مقشر و الثالثة بوزن 16 طنًا من البلح المصري.

أوضحت الجمارك أن عمليات البيع ستتم بكراسة شروط وبقيمة 50 جنيهًا.
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