شريف منير وحلا شيحة وإسعاد يونس.. نجوم الفن يهنئون تامر حسني بموسوعة جينيس

وجه الفنان الكبير شريف منير، رسالة خاصة للنجم تامر حسنى عقب تتويجه بلقب أفضل فنان مؤثر وملهم في العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية، بعد جمع أكبر كم من التوقيعات من جمهوره أبو ظبي بالإمارات.





وقال شريف منير، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام، "تامر مبروك الف الف مبروك على نجاحك، الحقيقة شيء مشرف جدًا، حصولك على جائزة أفضل مطرب وشخصية مؤثرة وملهمة في العالم في العالم كله،مش في الوطن العربي بس الحقيقة ده شرف لينا كفنانين ومصريين، ولازم نقلدك عشان نبقي مؤثرين زيك".





وتابع شريف: "انت راجل ناجح وبتعرف تختار شغلك كويس، وعلى مستوى السينما والتمثيل انت راجل ناجح جدًا، ودمك خفيف، ويتقدم مواضيع لذيذة جدًا وعلى المستوى الغنائى الشقاوة موجودة، والعاطفة موجودة والرومانسية موجودة، والوطنية موجودة، و أنت فعلًا شخصية مؤثر، وبعدين أعمالك اللي خارج الفن بتكلم عن نفسها، والناس اللي تستقبلك في البلاد العربية والغربية مش بتستقبلك من فراغ ".هنأت الفنانة إسعاد يونس، المطرب تامر حسنى، بدخوله موسوعة جينيس كأكثر فنان مؤثر وملهم فى العالم من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".وقامت إسعاد يونس بنشر صورة لتامر حسنى معلقة "مبروك يا تامر تستاهل كل خير يا حبيبي… رافع راسنا دايمًا"، وقالت: "أكتر فنان مُلهم في العالم".قامت حلا شيحة بنشر صورة لتامر حسنى، وقالت: مبروك تامر الجائزة.. والجائزة الحقيقية أنك دخلت قلوب الناس من أول أغنية غنتها لمست قلوب الناس ببساطتك وكلامك اللي دايمًا من القلب.وأضافت، الجايزة دي حاجة بسيطة جنب اللي عملته.. الحاجات الجميلة أغاني وأفلام بتسعد الناس وتخفف عنهم، وقالت: "الجايزة دي بتاعتنا كلنا مبروك تامر حسني".تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الفلوس أواخر شهر ديسمبر الجارى، وتدور أحداثه حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.