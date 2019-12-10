لاعبو سلة الأهلي يعتدون على الجماهير في صالة الأمير حمزة.. فيديو

عقب انتهاء مباراة ناديي الوحدات والأرثوذوكسي في الدوري الأردني لكرة السلة، شهدت صالة الأمير حمزة التي استضافت اللقاء الذي شهد أحداث اشتباكات وعنف.





فبعد نهاية المباراة بخسارة الوحدات بــ99 نقطة مقابل 98، لم يغادر جمهور الوحدات المدرجات، في الوقت الذي بدأ فيه لاعبو نادي الأهلي تحضيراتهم على أرضية نفس الصالة لمواجهة نادي الجبيهة. بحسب "روسيا اليوم".





واندلعت ملاسنات ومناوشات بين جمهور الوحدات ولاعبي الأهلي، وتطورت إلى اشتباك بالأيدي بعدما صعد بعض من لاعبي الأهلي إلى المدرجات للاعتداء على المشجعين.



