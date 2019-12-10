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مش هتصدق .. سر غريب وراء حب القطط للصناديق الكرتون

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:34 م
مش هتصدق .. سر غريب
مش هتصدق .. سر غريب وراء حب القطط للصناديق الكرتون
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رضوى حسام
يلاحظ أغلب محبي تربية الحيوانات الأليفة خاصة القطط، أنها تحب أن تضع نفسها في الصناديق الكرتون، فهو أمر محبط بعض الشيء عندما تحصل على سرير جديد تمامًا للقطط، وينتهي الأمر بالجلوس في صندوق كرتون، إلا أنه كشف موقع " boredpanda" تفسيرًا لهذا الهوس.

وأكدت الدراسات أن حب القطط للصناديق الكرتون نابع من شعورهم بداخلها بتقليل الإجهاد والحد من التوتر لديهم مما يريح أعصابهم.

وأشارت الأبحاث أن حالة الإجهاد من الممكن أن يكون لها تأثير كبير على رفاهية القطط وقد تسبب ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض، بسبب ارتفاع مستويات الكورتيزول مما يسبب نقص المناعة.

لذلك سيكون من المفيد والضروري توفير صناديق كرتون في كل أرجاء المنزل للحفاظ على الحالة الصحية للقطط لديك ومساعدتهم على تقليل التوتر والإجهاد .
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