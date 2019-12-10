ريال مدريد الأكثر.. تعرف على المتربعين على عرش كأس العالم للأندية

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2019 في نسختها السادسة عشرة، والتي تستضيفها قطر غدًا الأربعاء 11 ديسمبر 2019 وحتى 22 من نفس الشهر.
وأسفرت القرعة عن الكثير من المباريات النارية والمنتظرة في البطولة التي تلعب سنويًا على مستوى الأندية بين أبطال القارات الكبرى.
ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسي في البطولة حيث تُوج في 4 نسخ سابقة من بينهم ثلاث نسخ متتالية وهي النسخة السابقة ونسخة 2017 و 2016.
ويأتي منافسه الإسباني الآخر وهو فريق برشلونة في المركز الثاني بواقع ثلاث ألقاب، وبفارق لقب وحيد عن كورينثيانز البرازيلي الذي تُوج بالبطولة مرتين، بينما يأتي كلً من مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ، ميلان، الإنتر، إنترناسيونال وساو باولو بواقع لقب وحيد.