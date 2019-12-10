النائب هشام عمارة يطالب بالاهتمام بقطاع الإنتاج لحل مشاكل صناعة القطن

ناقشت اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب، عددا من طلبات الإحاطة عن مشاكل صناعة القطن وأهمها قطاع الغزل والنسيج والتسويق.





من جانبه، أكد الدكتور هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن مواجهة مشكلة صناعة القطن تتطلب أولا النظر باهتمام شديد إلى قطاع الإنتاج، حيث أن متوسط إنتاج الفدان من المحصول أصبح ضعيفا بسبب عدم جودة البذور.





وأضاف هشام عمارة أن من أهم المشاكل التي تواجه صناعة القطن، ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والتى تتحمل وزارة الزراعة مسئوليتها.



