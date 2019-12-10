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برلمان

النائب هشام عمارة يطالب بالاهتمام بقطاع الإنتاج لحل مشاكل صناعة القطن

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:44 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
ناقشت اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب، عددا من طلبات الإحاطة عن مشاكل صناعة القطن وأهمها قطاع الغزل والنسيج والتسويق.

من جانبه، أكد الدكتور هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن مواجهة مشكلة صناعة القطن تتطلب أولا النظر باهتمام شديد إلى قطاع الإنتاج، حيث أن متوسط إنتاج الفدان من المحصول أصبح ضعيفا بسبب عدم جودة البذور.

وأضاف هشام عمارة أن من أهم المشاكل التي تواجه صناعة القطن، ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والتى تتحمل وزارة الزراعة مسئوليتها.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية ضرورة تعيين مرشدين زراعيين من خريجى كليات الزراعة لمساعدة الفلاح فى فترة زراعة ونمو المحصول حتى يخرج إنتاج مرتفع يغطى التكاليف المرتفعة ويحقق فائضا للمزارع يشجعه على الإقبال على زراعة القطن التى تسهم فى الناتج القومى وتواجه مشكلة البطالة لأنها صناعة كثيفة العمالة.
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