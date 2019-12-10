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رياضة

حكام مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز.. سعيد حمزة لمباراة الأهلي ودجلة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:47 م
الأهلي ودجلة
الأهلي ودجلة
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يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

وأسندت اللجنة إدارة مباراة الأهلي ووادي دجلة للحكم سعيد حمزة، على أن يعاونه تحسين السادات وخالد حسين، وعمرو عبد الفتاح حكمًا رابعًا.

وجاءت باقي المباريات على النحو التالي:
الحدود x إف سي مصر

أحمد العباسي حكم ساحة، ويعاونه الثنائي هاني خيرى ومحمد صلاح عبد الفتاح، ومحمد السعداوي حكمًا رابعًا.

الإسماعيلي x مصر للمقاصة

طارق مجدي حكم ساحة، ويعاونه كل من عماد العقاد، أحمد عبد الغني، وأحمد عبد العزيز حكمًا رابعًا.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من خوض 4 جولات فقط ببطولة الدوري، بينما يتذيل وادي دجلة جدول الترتيب برصيد 3 نقاط جمعها بعد خوض 6 جولات.
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