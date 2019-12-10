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محافظات

دعم مشروع عاداه لتنمية الثروة الحيوانية بـ 200 عجل كنواة للتوسع

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:01 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهوري
ناقش اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أوجه أعمال تطوير وتنمية مشروع . عاداه للثروة الحيوانية والنباتية بسيدى غازى بكفر الدوار خلال اجتماع موسع عقد اليوم الثلاثاء مع أعضاء مجلس الإدارة لمشروع بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام واللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد .

أشار المحافظ ، إلى أن دعم المشروع بــ ٢٠٠ عجلة (تحت العشار) لتكون نواة للتوسع في إنتاج اللحوم بالإضافة إلى القطيع الموجود بالمشروع 1440 رأس ، مشيرًا أنه من المستهدف أن تزيد عدد الأمهات المنتجة مع نهايه ٢٠٢١ الي ١٠٠٠ أم ، وإجمالي القطيع إلى 3000 رأس .

وتم خلال الاجتماع ، استعراض ما تم تنفيذه من إنجازات مجلس الإدارة خلال عام 2019 ، حيث تم إمداد المشروع بتقاوي جديدة مما أدى إلى زيادة معدلات الإنتاج ، وتم زراعة 58 فدان بونيكام ( أعشاب خضراء ) ؛ مما يساهم في توفير العلائق المركزة وإحلال العلائق الخضراء محلها تدريجيًا ، مما سيوفر 2 مليون جنيه ، كما تم دعم المشروع بمساحة 50 فدان تقاوي قمح من الإرشاد الزراعي ، فضلًا عن إمداده بالمبيدات اللازمة للمحاصيل .

وفي مجال تنمية الإنتاج الحيواني ، إستعرض " آمنه " مع مجلس الإدارة مدى استيعاب المشروع لرؤوس الحيوانات الجديدة داخل العنابر بالتوازى مع أعمال رفع الكفاءة ، ووجه بالعمل على تحسين السلالات من خلال التلقيح الصناعى ، وشدد على تضافر كافة الجهود لإنجاح المشروع وحسن استغلال كافة المساحات الموجودة به لزيادة العائد الاقتصادي منه مع تكثيف إحكام الرقابة والإشراف الإدارى والبيطرى والزراعى والمرور الدورى عليه.


دعم مشروع عاداه لتنمية الثروة الحيوانية بـ 200 عجل كنواة للتوسع
دعم مشروع عاداه لتنمية الثروة الحيوانية بـ 200 عجل كنواة للتوسع
دعم مشروع عاداه لتنمية الثروة الحيوانية بـ 200 عجل كنواة للتوسع
دعم مشروع عاداه لتنمية الثروة الحيوانية بـ 200 عجل كنواة للتوسع
دعم مشروع عاداه لتنمية الثروة الحيوانية بـ 200 عجل كنواة للتوسع
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