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اقتصاد

اليوم.. انعقاد منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار بالقاهرة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:05 ص
ولاء عبدالكريم
يعقد مجلس الأعمال المصري الإماراتي ووزارة الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، اليوم، الأربعاء، بالقاهرة، "منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار".

وأوضح المجلس - في بيان له - أنه سيشارك بالمنتدى المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، وجمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وعبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشئون التجارة الخارجية والصناعة بالإمارات، وجمال السادات، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري الإماراتي.

وقال إن المنتدى يهدف إلى توطيد سبل التعاون الاستراتيجية بين مصر والإمارات لدعم العملية الاستثمارية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية بالبلدين، استكمالا للجهود التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لدولة الإمارات الشهر الماضي.

يشار إلى أن الإمارات تعد من أكثر الدول الداعمة لمصر على مدار السنوات الأخيرة، وتتوزع الاستثمارات الإماراتية في مجالات مختلفة بمصر، منها العقارات والسياحة والترفيه والبترول والطاقة والأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
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