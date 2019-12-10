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فن

موقع موسوعة "جينيس" يهنئ تامر حسني.. ونجم الجيل يواصل الاحتفال

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:23 م
صدى البلد
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قسم الفن

يواصل تامر حسني الاحتفال بدخوله موسوعة "جينيس" للمرة الثانية، ونشر تامر صورة تهنئة موقع "جينيس" له بعد دخوله فيها علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "استوري".

وعلق تامر حسني علي الصورة قائلا:" الموقع الرسمي لجينيس ريكورد تهنئ النجم المصري تامر حسني بدخوله موسوعة جينيس للارقام القياسية.

وقد سجل اكبر عدد مشاركات من جمهوره حول العالم بعد 12086 مشاركة صحيحة علي اكبر لائحة تأييد جدرانية في العالم داخل مارينا مول ابو ظبي وقد كان كل مضمون الرسائل بسبب تأثيره في جمهوره حول العالم بأعماله الفنية.

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ويستعد تامر حسني الان لعرض احدث افلامه "الفلوس" المقرر عرضه يوم 25 ديسمبر المقبل.

يذكر ان اخر البومات تامر حسني الغنائية البوم "عيش بشوقك" الذي تم طرحه في عام 2018 من انتاجه الخاص.
موقع موسوعة "جينيس" يهنئ تامر حسني.. ونجم الجيل يواصل الاحتفال
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