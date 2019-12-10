موقع موسوعة "جينيس" يهنئ تامر حسني.. ونجم الجيل يواصل الاحتفال

يواصل تامر حسني الاحتفال بدخوله موسوعة "جينيس" للمرة الثانية، ونشر تامر صورة تهنئة موقع "جينيس" له بعد دخوله فيها علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "استوري".
وعلق تامر حسني علي الصورة قائلا:" الموقع الرسمي لجينيس ريكورد تهنئ النجم المصري تامر حسني بدخوله موسوعة جينيس للارقام القياسية.
وقد سجل اكبر عدد مشاركات من جمهوره حول العالم بعد 12086 مشاركة صحيحة علي اكبر لائحة تأييد جدرانية في العالم داخل مارينا مول ابو ظبي وقد كان كل مضمون الرسائل بسبب تأثيره في جمهوره حول العالم بأعماله الفنية.
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