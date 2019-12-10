سفاح يطارد طالبات أثناء عطلة عيد الميلاد في فيلم Black Christmas

برداء أسود يخفي معالمه، يستهدف سفاح مجهول طالبات جامعيات أثناء عطلة عيد الميلاد، ليقوم بقتلهن الواحدة تلو الأخرى في سكنهن داخل الجامعة، وذلك ضمن أحداث فيلم الإثارة Black Christmas والذي تطلقه شركة Four Star في دور العرض المصرية ابتداءً من 11 ديسمبر الحالي، بالتزامن مع اقتراب عطلة عيد الميلاد.



وتدور أحداث الفيلم أثناء عطلة الكريسماس حيث تتحول أجواء الاحتفال التي تنعم بها فتيات جامعة هوثورن، إلى رعب شديد بعد تعرضهن للمطاردة والقتل على يد رجل غامض ذو رداء أسود يخفي معالمه؛ وتجد الفتيات أنفسهن أما خيار إما القتال من أجل حياتهن أو الموت في صمت.



الفيلم من تأليف وإخراج صوفيا تاكال وشاركتها في كتابة السيناريو إبريل وولف، وبطولة إيموجن بوتس، كاري إلويس، أليس شانون، ولي لي دي نوغو.



الفيلم هو إعادة تقديم لقصة نفس الفيلم التي تقديمها عام 1974 بنفس الاسم وحقق الفيلم حينها نجاحًا كبيرًا.