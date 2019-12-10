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أخبار العالم

أردوغان يثير الجدل: الرسول وأتاتورك وتميم بن حمد القادة الذين تأثرت بهم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:20 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريح مثير للجدل، عند حديثه عن القادة الذين أثروا فيه وأثاروا إعجابه.

وبحسب وكالة "أناضول"االتركية، قال أردوغان في إجابته عن سؤال حول القادة التاريخيين الذين تأثر بشخصيتهم، إن كل إنسان هو عالم بحد ذاته.

وأضاف:"الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وسلم)، هو القائد المثالي بالنسبة إليّ، وهناك قادة تركوا بصماتهم في الحقب الزمنية التي عاشوا فيها، منهم على سبيل المثال، مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك".

وأضاف:"وفي منطقة الخليج، هناك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فهو شاب وديناميكي، ويقف إلى جانب الدول الفقيرة، أما في أوروبا فلا أجد قائدا بالمعنى الحقيقي حاليا، فقد كان المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر، يتمتع بصفات القيادة، وكان صادقا".

وتشهد العلاقات التركية القطرية خضوعا غير مسبوق من قبل الدوحة للنفوذ التركي، حيث باتت قطر شبه ولاية تركية، مع تواجد القوات التركية المكثف وإنشاء قاعدتين عسكريتين.
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