صندوق التأمين الاجتماعي يكشف مزايا القانون الموحد لزيادة المعاشات.. فيديو

كشف محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أبرز مميزات القانون الموحد لزيادة المعاشات.



وقال محمد سعودي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" القانون يوفر حد أدنى للمعاشات مرتبط بالحد الأدنى للأجر التأميني".



وتابع محمد سعودي:" الدولة المصرية وضعت حد أدنى للمعاش، ووضعنا آلية للحد الأدنى للمعاش كي يكون مرتبط بـ 65 % بالحد الأدني للأجر التأميني".



وأكمل محمد سعودي:" بدأنا العمل على فض التشابك مع الخزانة العامة وبدأت وزارة المالية في تسديد القيمة المقررة في القانون التي تبدأ بـ 160 مليار و500 مليون جنيه وسددت 5 اقساط بحوالي 67 مليار جنيه".

