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صندوق التأمين الاجتماعي يكشف مزايا القانون الموحد لزيادة المعاشات.. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:20 م
المعاشات
المعاشات
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هاني حسين
كشف محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أبرز مميزات القانون الموحد لزيادة المعاشات.

وقال محمد سعودي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" القانون يوفر حد أدنى للمعاشات مرتبط بالحد الأدنى للأجر التأميني".

وتابع محمد سعودي:" الدولة المصرية وضعت حد أدنى للمعاش، ووضعنا آلية للحد الأدنى للمعاش كي يكون مرتبط بـ 65 % بالحد الأدني للأجر التأميني".

وأكمل محمد سعودي:" بدأنا العمل على فض التشابك مع الخزانة العامة وبدأت وزارة المالية في تسديد القيمة المقررة في القانون التي تبدأ بـ 160 مليار و500 مليون جنيه وسددت 5 اقساط بحوالي 67 مليار جنيه".
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