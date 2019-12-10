سنأتي إليكم .. أحمد موسى يعد المواطنين فى كل المحافظات بأمر مهم .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن برنامج على مسئوليتي تلقى اتصالات كثيرة من أكثر من مكان بالمحافظات، بسبب المشكلات التي يعانون منها، ووعدهم بالذهاب لهم لعرض مشكلاتهم.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدي البلد، أنه سيذهب إلى كل محافظة من أجل المواطن المصري.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قام اليوم بإرسال لجنة لحى حلوان و لجنة أخري لحى المرج لمتابعة ما تم عرضه أمس فى الحلقة عن الأزمات والمشكلات التى يعانى منها حى المرج وحلوان.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، مسئوليتنا ودورنا هو الاهتمام بحل أزمات ومشكلات المواطن المصري، وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يجامل أحد على الأطلاق وانه لن يخفى السلبيات وسيلقى الضوء عليها لمواجهتها.



وأوضح الإعلامى أحمد موسي، أن التقارير التى عرضها فى البرنامج أمس عن الأزمات فى حي حلوان والمرج تم تصويرها فى نفس يوم العرض وليس فى الماضي.



ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية التحية، للإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، على عرض قضية تدني الخدمات المقدمة للمواطنين في حلوان والمرج، وقال :" نعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".



وأضاف محمود شعراوي:" إقالة رئيسي حي حلوان والمرج جاءت بسبب عدم تواجد رؤساء الأحياء في الشوارع لمتابعة تدني الخدمات وانتشار القمامة وأزمات الصرف الصحي".



وأصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قرارًا بإقالة كل من رئيسي حي المرج وحلوان بمحافظة القاهرة، نظرًا لتدني مستوى النظافة وتراكم أكوام القمامة في بعض المناطق والإهمال الذي تشهده تلك الأحياء وشكاوى المواطنين من تدني مستوى الخدمات المقدمة إليهم.



و أصدر شعراوي قرارًا بنقل رئيسي أحياء المرج وحلوان إلى الديوان العام للمحافظة وإيقافهما عن العمل وعزلهم من الوظيفة القيادية وتحويلهم إلى النيابة الادارية للتحقيق، كما أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة قرارًا بتكليف سكرتيري رئيسي حي المرج وحلوان بتسيير العمل لحين تعيين رؤساء جدد.



و أعطى اللواء خالد عبدالعال مهلة ١٠ أيام لسكرتير رئيس حي حلوان والشركة المسؤولة عن خدمات النظافة بالحي لتحسين مستوى النظافة، كما أعطي محافظ القاهرة مهلة ١٥ أيام لسكرتير رئيس حي المرج لتحسين مستوى النظافة وإزالة القمامة المتراكمة في عدد من الشوارع.



وأكد اللواء محمود شعراوي أنه سبق ورصد قطاع التفتيش والرصد الميداني بالوزارة بعض المخالفات وتدني مستوي النظافة بتلك الأحياء بعد وصول عدد من الشكاوى لسكان تلك الأحياء، وتم إعطاء رئيسي حي المرج وحلوان مهلة شهر لتحسين مستوى الخدمات وإزالة القمامة وحل شكاوى المواطنين والاستماع إليها إلا أن الوضع لم يتغير











وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية التحية، للإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، على عرض قضية تدني الخدمات المقدمة للمواطنين في حلوان والمرج، وقال :" نعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأضاف محمود شعراوي:" إقالة رئيسي حي حلوان والمرج جاءت بسبب عدم تواجد رؤساء الأحياء في الشوارع لمتابعة تدني الخدمات وانتشار القمامة وأزمات الصرف الصحي".



وأصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قرارًا بإقالة كل من رئيسي حي المرج وحلوان بمحافظة القاهرة، نظرًا لتدني مستوى النظافة وتراكم أكوام القمامة في بعض المناطق والإهمال الذي تشهده تلك الأحياء وشكاوى المواطنين من تدني مستوى الخدمات المقدمة إليهم.



و أصدر شعراوي قرارًا بنقل رئيسي أحياء المرج وحلوان إلى الديوان العام للمحافظة وإيقافهما عن العمل وعزلهم من الوظيفة القيادية وتحويلهم إلى النيابة الادارية للتحقيق، كما أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة قرارًا بتكليف سكرتيري رئيسي حي المرج وحلوان بتسيير العمل لحين تعيين رؤساء جدد.



و أعطى اللواء خالد عبدالعال مهلة ١٠ أيام لسكرتير رئيس حي حلوان والشركة المسؤولة عن خدمات النظافة بالحي لتحسين مستوى النظافة، كما أعطي محافظ القاهرة مهلة ١٥ أيام لسكرتير رئيس حي المرج لتحسين مستوى النظافة وإزالة القمامة المتراكمة في عدد من الشوارع.



وأكد اللواء محمود شعراوي أنه سبق ورصد قطاع التفتيش والرصد الميداني بالوزارة بعض المخالفات وتدني مستوي النظافة بتلك الأحياء بعد وصول عدد من الشكاوى لسكان تلك الأحياء، وتم إعطاء رئيسي حي المرج وحلوان مهلة شهر لتحسين مستوى الخدمات وإزالة القمامة وحل شكاوى المواطنين والاستماع إليها إلا أن الوضع لم يتغير



