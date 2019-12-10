ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لصوص لكن ظرفاء.. عصابة تسرق بنكا في إيطاليا ثم تعتذر للمتواجدين

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:31 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
تعرض بنك "bpm" في بلدة مارودو، بمقاطعة لودي شمالي إيطاليا، لحادث سرقة طريفة، قام بها 3 لصوص، قاموا باحتجاز موظف البنك وعدد من العملاء، ثم تقدموا بالاعتذار لهم، وتمنوا قضاءهم عطلة أعياد ميلاد سعيدة.

ووفقا لوسائل الإعلام الإيطالية، قام اللصوص بتقليد مسلسل "لا كاسا ديل بابل" حيث سرقوا محتويات خزانة البنك بالكامل، والتي كانت تحتوي على مبلغ 70 ألف يورو، وفروا متمنين للجميع أعياد ميلاد سعيدة.

وهدد اللصوص الموظف المتواجد بفرع البنك، وظلوا في انتظار فتح خزانة البنك، لمدة ساعة كاملة، حيث استولوا على هواتف المتواجدين جميعا، ثم سرقوا الأموال وهربوا من البنك، اعتذروا عن الأمر.

وما زالت الشرطة في مرحلة التحقيق وسماع أقوال الشهود وجمع الأدلة والتي من بينها التقاط كاميرات مراقبة المنطقة لبعض المقاطع المصورة للصوص.

وتأثر الملايين حول العالم بالمسلسل الأسباني الشهير "لا كاسا دي بابل"، الذي كان يدور حول عصابة للسرقة، تعتمد على أسلوب ساخر خلال عملياتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجل أعمال يتعرض للسرقة أمام منزله فى لندن.. فيديو

اقتحام القلعة الحصينة.. لصوص يسرقون كنوز متحف جرين فاولت الألماني.. تفاصيل

أكبر سرقة في التاريخ .. لصوص يقتحمون متحفا ويسرقون مجوهرات بمليار يورو

تخطيط وتفكيك وبيع.. عصابات تستخدم WhatsApp لسرقة السيارات.. فيديو

استعرضت سيارتها عبر فيسبوك فكانت في انتظارها أسوأ مفاجأة بعد ساعات

ترشيحاتنا

سر تأجيل انطلاق قناة نادي الزمالك| مرتضى منصور يرد

مرتضي منصور يسأل عن منتقبة كفر الدوار وعري الفنانات فى جلسة البرلمان.. ووزيرة الثقافة ترد

753 جنيها لـ عيار 24.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء

بعد عودتها للغناء | تعرف على موعد ومكان حفل عزيزة جلال الجديد

أردوغان يثير الجدل: الرسول وأتاتورك وتميم بن حمد القادة الذين تأثرت بهم

وداعا للانتحار.. صحة البرلمان تقر تشكيل مجلس قومي للصحة النفسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رينو ونيسان وفورد وسوزوكي .. فيات fiat تعلن تخفيض أسعارها

5 حالات مرضية غريبة ونادرة ربما لم تسمع عنها .. أبرزها "متلازمة رائحة السمك"

صفة مشتركة بين الأميرة شارلوت ابنة كيت ميدلتون والملكة إليزابيث