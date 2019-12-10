لصوص لكن ظرفاء.. عصابة تسرق بنكا في إيطاليا ثم تعتذر للمتواجدين

تعرض بنك "bpm" في بلدة مارودو، بمقاطعة لودي شمالي إيطاليا، لحادث سرقة طريفة، قام بها 3 لصوص، قاموا باحتجاز موظف البنك وعدد من العملاء، ثم تقدموا بالاعتذار لهم، وتمنوا قضاءهم عطلة أعياد ميلاد سعيدة.



ووفقا لوسائل الإعلام الإيطالية، قام اللصوص بتقليد مسلسل "لا كاسا ديل بابل" حيث سرقوا محتويات خزانة البنك بالكامل، والتي كانت تحتوي على مبلغ 70 ألف يورو، وفروا متمنين للجميع أعياد ميلاد سعيدة.



وهدد اللصوص الموظف المتواجد بفرع البنك، وظلوا في انتظار فتح خزانة البنك، لمدة ساعة كاملة، حيث استولوا على هواتف المتواجدين جميعا، ثم سرقوا الأموال وهربوا من البنك، اعتذروا عن الأمر.



وما زالت الشرطة في مرحلة التحقيق وسماع أقوال الشهود وجمع الأدلة والتي من بينها التقاط كاميرات مراقبة المنطقة لبعض المقاطع المصورة للصوص.



وتأثر الملايين حول العالم بالمسلسل الأسباني الشهير "لا كاسا دي بابل"، الذي كان يدور حول عصابة للسرقة، تعتمد على أسلوب ساخر خلال عملياتهم.

