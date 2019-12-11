نائبة الدقهلية تطالب بتحقيق عاجل في إصابة 14 تلميذاً بـ الملاهي

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بإجراء تحقيق عاجل في واقعة سقوط إحدى الألعاب بملاهي "براديس" على طريق المنصورة الدائري، مما تسبب في إصابة 14 تلميذا كانوا في اللعبة.





وأكدت النائبة في بيان لها، على ضرورة مراجعة معايير الآمان بالملاهي بالمحافظة وغيرها من المحافظات، حرصا على سلامة الأطفال ومنعا لهذه الحوادث التي قد تسبب كوارث.





كما شددت على ضرورة محاسبة الجهات المعنية بالرقابة على الملاهي وكذلك أصحابها، على الحادث لأنه يعكس تقصير بين في العمل.



