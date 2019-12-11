برلماني: نعيش العصر الذهبي لمكافحة الفساد في عهد الرئيس السيسي

أكد النائب احمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، على أن مصر جادة تماما في محاربة الفساد من خلال أطر تشريعية وقانونية ودستورية، منوها بما أعلنه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتلقى 750 الف شكوى سنويا.





وأضاف بدوي في بيان له، أن مصر تعيش حاليا العصر الذهبى لمكافحة الفساد تحت قيادة الرئيس السيسي، مشددا على أن مكافحة الفساد تأتى فى المرتبة الاولى لاهتمامات القيادة السياسية.





وأشار رئيس لجنة الاتصالات، الى أن مكافحة الفساد واجب شرعي وضرورة حتمية، ومسئولية على عاتق كل مواطن مصري وليست حكرا على أحد ويجب على الجميع المشاركة فيه لاقتلاعه.



