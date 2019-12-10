مدرس علوم سياسية: مصر وجنوب أفريقيا يشكلان أحد أبرز القوى الأقليمية الفعلية الموجودة بالقارة.. فيديو

أكد دكتور محمود زكريا مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة أن لقاء رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي يحرص الرئيس السيسي على تعزيز وجودها مع مختلف قيادات الدول الأفريقية مؤكدا أنها ليست الزيارة الأولى لرئيس جنوب أفريقيا إلى مصر.



وأضاف مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت عبر فضائية on e أن الرئيس جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا السابق كان في زيارة إلى مصر في عام 2015 مشيرا إلى أنه هناك سجل من الزيارات من رؤساء جنوب أفريقيتا إلى مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الدولة المصرية.



وتابع مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة أنه تم التأكيد خلال اللقاء بأن مصر وجنوب أفريقيا يشكلان أحد أبرز القوى الأقليمية الفعلية الموجودة بالقارة الأفريقية مشيرا أن مصر وجنوب أفريقيا يتصدران المشهد الأفريقي من الناتج المحلي الإجمالي.



وأشار مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة أن مصر وجنوب أفريقيا قد حصلوا على عضويات بمجلس السلم والأمن التابع للإتجاد الأفريقي .



وقال مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة أن مصر وجنوب أفريقيا من الدول التي تحتل المراتب الأولى في تمويل ميزانية الإتحاد الأفريقي مؤكدا أن رئيس جنوب أفريقيا قد أكد أنه يسعى لتحقيق حلم طريق سكك حديد "القاهرة - كيب تاون".